Paris Adot: “No es el inicio deseado, pero la liga no se gana en la jornada 5”

Paris Adot reconoce que en el vestuario del Deportivo de La Coruña esperaban encontrarse con más puntos, tras las cinco primeras jornadas. "No es el principio de liga ni que esperábamos ni que deseábamos. Llevamos tres partidos en casa que no conseguimos ganar. Hay que seguir trabajando. No estamos contentos con los resultados, pero sí con el trabajo y con las sensaciones. Yo creo que hemos hecho buenos partidos, sabemos la responsabildiad que tenemos y hay que seguir trabajando y mejorando para que lleguen los resultados. No es el inicio deseado, pero yo veo al equipo con confianza, con ganas de trabajar. Si te vienes a ver los entrenos, la verdad es que son una pasada. Pero la liga no se gana ni en la jornada cinco, ni en la quince ni en la veinticinco. Hay que creer en el trabajo, creer en lo que estamos haciendo y seguir trabajando”, aseguró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El lateral diestro no quiso excusarse en las bajas, pero sí comentó que hay determinadas ausencias que están afectando. Considera importante recuperar a Lucas Pérez para la visita al Fuenlabrada de este domingo. “Pues claro que se nota. Para mí es el jugador más determinante que tenemos, pero no hay que excusarse en esas cosas. Tenemos una plantilla increíble. Sí que estamos notando las bajas de algunos compañeros, pero no se pueden poner excusas en ese sentido”.

El defensor de Pamplona destacó el papel que puede tener la cantera en la presente temporada del Deportivo de La Coruña. “El otro día felicité a Martín porque estuvo muy bien en los minutos que participó. Gente joven con ganas de aportar. Y en una entrevista también hablé de Yeremay, que a ese gente hay que cuidarla, hay que darle oportunidades y nosotros estamos aquí para ayudarlos”.