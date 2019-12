Paco Zas: "Ha sido durísimo, durísimo"

Paco Zas confesó que le resultó muy difícil vivir el ambiente tenso de la Junta de Accionistas de ayer en Palexco. “Durísimo, durísimo porque es muy duro que siendo todos deportivistas en algunas ocasiones se falte al respeto y por supuesto que uno tiene que asumir responsabilidades, las hemos asumido. Tenemos que asumir culpabilidades, errores, pero es que los hemos cometido todos. Si miramos años atrás, se han cometido muchos errores. Ahora tenemos que apoyar al que venga”, declaró.

El todavía presidente blanquiazul habló de las situaciones que había sufrido desde su llegada al cargo. “Es evidente que hemos sufrido todo tipo de amenazas, escraches, insultos, pero yo entiendo que toda la afición estamos descontentos, es una situación tan difícil de llevar para todos, que uno hasta comprende que haya situaciones límite. No son deseables porque hay unos límites que no se deben traspasar. Pero la situación es tan dolorosa, que no hay justificación a cosas, pero en estas situación que el deportivismo esté enfadado uno lo tiene que asumir”, comentó.

Preguntado por si Luis César seguirá siendo el entrenador del Deportivo el próximo 14 de enero, cuando sea oficial la llegada de un nuevo presidente, Paco Zas contestó: “Es que esa respuesta no la voy a dar ahora. Bajo ningún concepto voy a entrar en temas que puedan perjudicar al equipo”.