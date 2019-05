Paco Zas presenta su proyecto apostando por Carmelo del Pozo

Paco Zas entra en campaña. Igual que hizo en 2014, este exjugador del Dépor ha decidido presentarse a las elecciones a la presidencia, que serán el 28 de mayo a las 19 horas en Palexco. Lo hace acompañado por Juanma Sánchez-Padrós, Jorge Borrajo Dios, Alberto Méndez, Jesús Chapela y Pablo Ruiz. Su lema, 'Estabilidad para crecer', marca las bases de su proyecto. Entiende que la etapa de Tino Fernández fue exitosa desde el punto de vista financiero pero que deportivamente hay que tener más estabilidad: “Quiero transmitir un mensaje de estabilidad. Lo que funciona no se toca. El lema lleva implícito el elogio y la crítica. No podemos engañar a nadie, si estamos aquí es porque no se ha tenido la misma suerte en la parcela económica que en la deportiva”.

Controlar el mercado gallego para la cantera, seguir potenciando el fútbol femenino y cumplir puntualmente con el pago de la deuda son otros puntos de su programa. Lo que dejó claro es que Carmelo del Pozo es su elegido para la dirección deportiva. Si gana, seguirá en su puesto. Será su primera decisión. “Lo más importante es el trabajo y me consta que Carmelo es un gran trabajador. Como todos, tendrá errores y aciertos, es inevitable. Aquí triunfa el que trabaja. El que no trabaja puede descubrir un día a Messi, pero el que trabaja va a descubrir diez jugadores para un equipo”, indicó Zas.