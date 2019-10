Paco Zas y el Consejo deciden continuar en el Deportivo

Paco Zas y el resto del Consejo de Administración del Deportivo han decidido seguir al mando del club coruñés. Tras la reunión celebrada en la Plaza de Pontevedra, habló el presidente, que dijo que tan sólo habían tratado el tema de la próxima junta de accionistas que será en la primera quincena de diciembre: “Como deportivista, en un momento como este, pensar en no apoyar al Dépor y bajarme del barco, no lo entendería. Soy deportivista desde que nací y abandonarlo en esta situación no entra en mis conceptos. No queda más remedio que seguir y pelear”.

También se mantiene en su puesto el director deportivo Carmelo del Pozo: “Tenemos una confianza total y absoluta en la plantilla, el entrenador y todo el personal deportivo”.

APOYO A LOS JUGADORES

El máximo dirigente blanquiazul entiende el enfado de la afición después del pésimo arranque de la temporada. El Dépor es colista de Segunda División, con una victoria en doce jornadas y a cinco puntos de la permanencia. “No pido nada para mí, pero sí pido que a los jugadores les den la fuerza suficiente para jugar con tranquilidad. Es un a situación dura, que no queda más remedio que aguantar, no es deseable. Aunque para nosotros sea dura, para los jugadores que sea lo más suave posible. Nunca le digo a la gente lo que tiene que hacer, pero pido apoyar a los jugadores lo máximo posible”. El equipo de Luis César afronta ahora dos encuentros a domicilio, el sábado ante el Racing de Santander en El Sardinero y después en el campo del Fuenlabrada.

“Para mi es una situación muy dura, pero cuando el equipo está como está hay que remar”, finalizó su comparecencia el presidente del Deportivo.

Tras la derrota ante el Málaga, se abrió un periodo de reflexión entre los directivos para pensar en si debían mantenerse en el cargo o presentar su dimisión. Finalmente, la decisión ha sido continuar en el cargo e intentar revertir la nefasta dinámica de resultados.