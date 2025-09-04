Pablo Vázquez, sobre el recibimiento de la afición del Deportivo: "No puedo controlarlo, habrá gente que no me aprecie y otra que sí"

"Cuando llegué miré cuando me tocaba volver y ha sido pronto. La semana es normal y el partido es como otro cualquiera pero es un partido un poco especial en lo personal. Es la primera vez que jugaré de visitante, asi que sentimientos un poco encontrados. Es un partido de Primera División". Son palabras de Pablo Vázquez, que volverá a Riazor por primera vez desde su salida del Deportivo el pasado verano. El central fue indiscutible la pasada campaña en el equipo coruñés, pero desde el club entendieron que lo mejor era una salida para hacer importantes cambios en la zaga. Tras un tira y afloja, hubo acuerdo entre el Deportivo y el Sporting para su traspaso.

CALIDAD DEL DEPORTIVO

"Tienen un equipazo y son unos de los rivales a batir pero tenemos armas para hacerles daño. Tiene un potencial ofensivo tremendo, quizá al mejor jugador de la categoría pero veo a nuestro equipo preparado para este reto. Si queremos estar en la parte alta hay que ir con valentía y a ganar"

"No es que hagamos nada excepcional, aunque es cierto que el mister aplica matices en cada partido. La calidad individual es difícil de contrarrestar. La única manera es como equipo. La virtud de ellos igual puede ser su defecto. Intentaremos frenar a esos jugadores que se sacan pasan, paredes, que ten pueden romper como equipo, pero estando ajustados en las distancia con los compañeros creo que podemos contrarrestarlos e igual luego es una ventaja para nosotros"

RECIBIMIENTO

"No puedo controlarlo. La gente pensará lo que tenga que pensar y es respetable. Habrá gente que no me aprecie y otros que sí. La realidad es que jugué dos años y logré un ascenso y lo di todo. Lo que la gente pueda valorar o pensar está en su derecho"

"Estuve muy a gusto. Se ha dado así y estoy contento aquí. Allí estuve bien y es un sitio especial. Lo que pasó... se cerró una etapa y fui feliz y ahora estoy feliz aquí"