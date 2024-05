Pablo Vázquez, sobre las celebraciones del Deportivo: "Que nos dejen disfrutar..."

El Deportivo regresa al fútbol profesional después de cuatro temporadas en el pozo. El equipo coruñés asciende de forma directa tras ser campeón de grupo. Lo logró el pasado 12 de mayo después de vencer al Barcelona B en Riazor. Ese día estalló la felicidad en A Coruña. Las más de 30.000 personas presentes en el estadio y miles más fuera, disfrutaron de una noche de alegría, un ascenso largamente deseado. Ese día y el siguiente quedaron pendientes dos cosas: acudir a la fuente de Cuatro Caminos y la recepción en el Concello, con la salida al balcón de María Pita. Se hizo tras el último duelo de la fase regular, frente al Real Unión de Irún. 60.000 personas estuvieron en Cuatro Caminos y 15.000 en María Pita.

HABLA PABLO VÁZQUEZ

Para algunos, los fastos blanquiazules han sido excesivos. Sin embargo, muchos niños y niñas no habían tenido nunca una alegría como deportivistas. El descenso a Segunda, el no ascenso en Mallorca, bajar a Segunda B con el Caso Fuenlabrada, los play offs fallidos ante Albacete y Castellón... había muchas ganas de celebrar. Habla Pablo Vázquez: "Que nos dejen disfrutar. El Dépor hacía bastantes años que no vivía una alegría. El fútbol tiene muy pocos momentos así. Yo he vivido muchos malos momentos para vivir uno bueno. Que nos dejen disfrutar. El fútbol tiene pocos momentos como este y que cada uno los viva como mejor crea"