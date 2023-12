Pablo Vázquez: “Ha sido de los peores partidos que hemos hecho en Riazor”

Pablo Vázquez no alcanzaba a explicarse el mal encuentro del Deportivo de La Coruña frente al Sestao en el estadio de Riazor (1-1). “Mal partido. Yo creo que ha sido de los peores que hemos hecho en Riazor. La oportunidad era grande, porque depsués del partido que hicimos en Barcelona, veníamos con un empuje, con una confianza y la verdad es que no entiendo muy bien el partido que nos ha salido en un momento que era el de engancharnos a esa zona alta y no hay excusas. Mal partido y yo creo que en el peor momento”, declaró en la zona mixta del feudo herculino.

Con respecto a los silbidos recibidos de parte de la grada del estadio, el central blanquiazul declaró: “El valor del Dépor es la afición. Es lo que nos identifica en toda España, pero la realidad es que yo entiendo a la gente está frustrada, no le estamos dando lo que se merece y la realidad es que entiendo la frustración y entiendo que se esté pensando el venir a Riazor. Es la realidad. En nuestra mano está y los que debemos reaccionar somos nosotros. Yo creo que ellos están haciendo todo lo psoible y nosotros no”.

Preguntado también por la posición delicada en la que queda Imanol Idiakez tras el empate contra el Sestao, el defensor valenciano reconoció que hay “otros muchos factores” que afectan cuando las cosas no salen. “Lo he dicho ya alguna vez. Siempre miramos en la misma dirección y en el fútbol, cuando no salen las cosas, aparte del entrenador, hay otros muchísimos factores que afectan. A ver si el parón nos viene bien a todos, a la afición, a nosotros, al cuerpo técnico, la directiva, porque creo que nos va a venir bien. A partir de ahí, a analizar y que la gente que tenga que tomar decisiones en cualquier aspecto, que las tome”.