Pablo Vázquez: “Sabía que mi gol en Ponferrada iba a marcar un punto de inflexión”

Pablo Vázquez anotó un golazo en el partido de Copa ante el Covadonga en el minuto 89 para conseguir forzar la prórroga y, a la postre, que se llegase a la victoria del Deportivo de La Coruña. Es el tercer tanto que logra el central en su cuenta particular. “Sí, ahora me voy a pegar dos meses sin marcar un gol y la gente va a pensar que estoy en crisis. Estoy encatado de sumar en esta faceta porque a veces te desatasca un partido. Y también, yo estoy un poco sorprendido porque es verdad que había llegado a meter cinco goles algún año, pero no tan pronto”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El defensor valenciano fue el autor también del gol del empate contra la Ponferradina en el minuto 86, después de haber jugado en inferioridad numérica desde el once. “Yo lo sabía. Sabía que ese gol iba a marcar un punto de inflexión, porque lo sentí así, proque se puso todo peor implosible, otra vez. Y ese premio que obtuvimos en uno de los campos más complicados, creo que nos supo a gloria y yo también sabía que ese iba a ser un punto en el eque iba a cambiar todo. Por suerte, se está consiuguiendo, pero de momento aún no hemos hecho nada. Estamos haciendo lo mínimo que se exige para nosotros”, apuntó.

Pablo Vázquez disputó los 120 minutos del enfrentamiento contra el Covadonga. Él y Villares fueron los únicos titulares habituales que repitieron en el encuentro del torneo del KO. “Me preguntó el míster cómo estaba, y yo le dije que estaba bien. Le mentí un poco. Estoy cansado pero al final yo quiero jugar siempre. Es verdad que el año pasado en la segunda vuelta no tuve los minutos que yo quería y este año estoy encontrando la continuidad y rindo más. El 99% rendimos más cuando tenemos una continudidad larga. Creo que me vino bien el partido de ayer para seguir con esa buenas sensaciones. Me siento muy bien”, finalizó.