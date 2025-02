Pablo Vázquez y el objetivo de la permanencia: “Quien se saliese de ahí, era un poco aventurero"

Pablo Vázquez analizó en rueda de prensa la situación actual de un Deportivo de La Coruña que lleva dos partidos sin ganar y visita este domingo a las 16:15 horas al Oviedo, segundo en la tabla. La derrota contra el Eldense, junto al empate frente al Huesca, han dejado al equipo coruñés a cinco puntos de la zona de descenso. En lo que va de temporada, las estadísticas muestran un Dépor con números muy pobres ante los rivales de la zona alta. De los diez primeros clasificados, los blanquiazules únicamente han vencido al Almería. "Creo que de los veinticinco que somos en plantilla, igual veintitrés ni lo saben. Nosotros salimos al campo independientemente de quién sea y adaptándonos a cada rival. Evidentemente ir a Elda no es lo mismo que ir a Oviedo, pero creo que nos gusta más ir a Oviedo que a Elda. Eso seguro. Los veintincinco jugadores te dirían que seguro que prefieren ir a Oviedo a jugar antes que Elda".

objetivo: ¿salvarse con tranquilidad?

"Yo creo que el objetivo ese era a principio de temporada lo que teníamos en mente. Quién saliese un poco de ahí, era un poco demasiado aventurero y más conociendo esta categoría. Veo al equipo bien. Los últimos partidos de esta segunda vuelta, salvo un ratito en Elda, que estábamos muy incómodos por su manera de jugar, el campo y tal, yo creo que el equipo ha estado con buena nota en esta segunda vuelta, que era lo que nos planteábamos tras el parón de Navidad".

próximo rival: oviedo

"Equipazo, equipazo. Un equipo muy completo que te la saca de atrás, te juega directo, te gana duelos. Tiene un delantero diferencial de la categoría. De los grandes de este año. Creo que llegamos en un buen momento. Pese a que llevamos dos partidos sin ganar, creo que llegamos en un buen momento de fútbol, un buen momento anímico. Y ellos, ya empiezan a tener la exigencia de ganar todos los partidos y eso puede pesar mucho".

en lo personal

Pablo Vázquez está satisfecho con su rendimiento en lo que va de temporada. "Tomarte un error de otra manera, distinto a cuando hace, cuatro, cinco, seis años, cuando empecé en la categoría. Me siento con más temple en el campo. Con mis aciertos y mis errores, pero intentando transmitir esa pasión en el campo y creo que puedo seguir dando más, pero me pongo que creo que estoy haciendo una buena campaña".

jugada de su gol anulado

"La he visto una vez, y creo que fue en el marcador dentro del estadio, en el mismo momento. No la he querido volver a ver porque me supo muy mal y no quería volver tampoco a esa sensación mala. Encima, además, me está costando este año meter goles y no quería volver a verla. Se pitó y ya está".