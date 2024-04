Con ocho partidos por delante, Pablo Vázquez no descarta a ningún rival en la lucha por el ascenso directo. Actualmente, el Deportivo de La Coruña es líder, con 58 puntos. Segundo en la tabla está el Barça B, con 57, y tercero, el Nàstic, con 54. “Quedan veinticuatro puntos por delante. Yo creo que descartar a alguien sería muy osado. Nuestro rival somos nosotros”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El central blanquaziul no se fija en los calendarios de los rivales directos. “No sé qué le queda al Barça, no sé qué le queda al Nástic. Nos jugamos todos tanto que no sé si prefiero ir a Tarragona que a Sestao. Sestao se está jugando la vida y todo el mundo se juega cosas y ahora mismo hablar de rivales más fáciles o más asequibles es muy difícil”, comentó.

Estado físico de Lucas Pérez

“Le preguntamos todas las mañanas cómo está, cómo se ha levantado. Está en un proceso último de recuperación y el está haciendo todo lo posible. Está mejorando. Yo le he visto muy positivo. Me ha dado buena sensación”.

El próximo rival, Unionistas

“Fuertísimo. Domina muchos aspectos. Son muy competitivos, tienen mucha energía. Ganan duelos tienen mucho balón. Es un rival muy a tener en cuenta. Se sigue jugando cosas.Va a venir a por todas, pero a motivación no nos puede ganar nadie”.

Sestao, a puerta cerrada

El Sestao ha sido sancionado con dos partidos a puerta cerrada, aunque ha anunciado que va a recurrir la sanción. "No sabía nada. Me he enterado esta mañana. A partir de ahí es un fastidio para nosotros. Porque la afición de esta acostumbrando a llenar los campos visitantes y prácticamente jugamos de local en todos lados. Para nosotros es un factor negativo, porque fuera la afición se está volcando también y para nosotros es una mala noticia”.