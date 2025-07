Pablo Vázquez habla de su salida del Deportivo: “Pregunté: ¿Me estáis abriendo la puerta? Y me contestaron: Por nosotros, sin problema”

En su presentación como nuevo jugador del Sporting de Gijón, Pablo Vázquez ha hablado de su salida del Deportivo de La Coruña: "Me esperaba la primera pregunta esta. No me ha pillado de sorpresa. No he podido hablar en este último mes porque es una situación en la que tenías que ir con mucho cuidado, de no meter la mata. Me he mantenido totalmente al margen. No he podido decir nada, pero creo que es el momento. Yo tampoco me esperaba todo lo que ha pasado en este mes de junio, sobre todo, como dices, por como fue la temporada pasada. Pero bueno, acaba la temporada, tuve una reunión individual como todos mis compañeros. Y recibí una valoración en la que no coincidíamos prácticamente en nada. Entonces, yo trasladé la siguiente pregunta: ¿Me estáis abriendo la puerta? Me abrís la puerta? Y me contestaron: Por nosotros sin problema. Ante eso, yo exploré cuáles podían ser mis posibilidades y apareció el Sporting. A partir de ahí, yo quería venir para aquí y al final se pudo conseguir. Con esfuerzos de todo el mundo. Pero cuando se presentó el Sporting, sentí que tenía que venir".

incertidumbre

El central valenciano reconoció que había vivido días de incertidumbre. "Es díficil porque la realidad es que yo en el Deportivo estaba en un buen momento. Me sentía en un buen momento y cuando te pidlla todo a contrapié, de una manera desprevenida, no estás preparado. A medida que pasaban los días me iba mentalizando. Tampoco tenía claro si se iba a poder hacer. Si iba a poder llegar. Además, lo que había recibido por parte del Deportivo no tenía claro que se podía hacer aquí y la incertidumbre. Paula, que es mi novia, tiene un mérito terrible de aguantarme ese mes. Porque estás todo el día pensando en el fútbol, nunca desconectas. Llamadas, pero al final, por suerte, se hizo y, además, bastante rápido".