Pablo Vázquez: “Estoy enfadado. Me exigen cada semana y los árbitros deben hacer lo mismo"

Pablo Vázquez fue muy crítico con la actuación arbitral, tras el 1-1 contra la Ponferradina, por causa del gol ilegal concedido al equipo local por el colegiado Pozueta Rodríguez, al no señalar el juego de línea un claro fuera de juego. “Estoy enfadado. Hemos sacado un buen punto al final, pero estoy enfadado porque nos meten un gol en fuera de juego dos metros. Entonces, a mí me exigen cada semana lo máximo y creo que los árbitros deben hacer lo mismo. Creo que es un error muy grosero, muy grosero, y que nos cuesta puntos. Después del trabajo que hemos hecho, que te metan un gol en fuera de juego, a mí me fastidia muchísimo porque tu trabajo te lo echan a perder. Es la realidad”, declaró.

El central también se refirió a la expulsión de Pablo Martínez, en el minuto 11. “Otra vez un contratiempo bastante grande. Hemos jugado, contando descuentos, noventa minutos con uno menos. No he visto la jugada, pero otra vez sin dudar, una roja. A Lucas en Fuenlabrada un rival le saca el brazo, y amarilla y sigan. Son situaciones que nos están pesando. Hemos hecho un trabajo grandioso. El punto es bueno, hemos peleado como animales. La afición nos lo ha agradecido y a mí se me ha puesto la piel de gallina de verlos al final que nos agradecían el esfuerzo y hoy debemos estar orgullosos del esfuerzo. Hemos demostrado hoy que por lo menos el escudo que llevamos lo hemos peleado”, comentó.

Pablo Vázquez fue el autor del gol del Deportivo de La Coruña, de cabeza a la salida de un córner, en el minuto 85. “Aquí el fútbol nos ha premiado. Lucas pone balones que son fáciles de rematar. La he olido, he creído y, en este caso, conseguí marcar. Nos dio ese puntito, pero yo me voy enfadado por el gol que nos hacen”.