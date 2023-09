Pablo Vázquez: “He estado en pocos sitios con este ambiente y esa es la clave”

Pablo Vázquez se muestra convencido de las fortalezas del Deportivo de La Coruña, a pesar de haber sumado solamente seis puntos en las primeras cuatro jornadas. “Aún es pronto para fijarse en la clasificación. Yo también estoy convencido porque sin hablar de las sensaciones que estamos dando en el campo, a mí lo que más me gusta es lo que hay dentro. Hemos hecho un equipo. Al final cuando llegamos, primero somos un grupo de jugadores, y ya hemos conseguido hacer un equipo. Hay un ambiente increíble dentro del vestuario. Yo he estado en pocos sitios con este ambiente y esa es la clave. Por eso estoy tan tranquilo porque veo los entrenamientos, cómo pelamos cada partido sin dudar. Y tengo mucha confianza, por la faceta que te digo, porque nos veo muy unidos”, aseguró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El central valenciano no ve necesario que el club acuda al mercado para suplir la baja de Barbero. “Sí, hay jugadores de sobra. Yo, lo que tenga intención el club o la dirección deportiva, no sé nada. No he escuchado nada de que vayamos a reforzar esa posición, con lo que no te puedo decir nada. Gente de sobra hay. Davo puede jugar arriba, Lucas puede jugar arriba, Valcarce incluso peude jugar arriba. Tenemos jugadores de sobra y, entonces, no tengo ninguna duda de que vamos a ser muy competitivos”, apuntó.

El zaguero blanquiazul confía en que el Deportivo logre su primera victoria en casa este sábado contra el Cornellá. “Tengo un muy buen amigo allí (Caballero). Estuve hablando ayer justo con el. Otro equipo más con defensa de cinco. Un sistema característico. El patrón del partido del sábado creo que todo el mundo se lo espera. El Dépor atacando desde el minuto uno y el Cornellá esperando a ver qué pasa. Nos estamos encontrando incluso fuera de casa estos patrones, pero no son excusas. Son retos. A mí me gusta dominar por completo al rival. Nos estamos mereciendo ya. Y creo mucho en la justicia del fútbol, en cuanto a si le das tanto, te tiene que dar, estoy convencido. Y nos tiene que dar. Estoy muy tranquilo. A lo mejor en la jornada quince, estamos aquí y te digo que esto ya se está complicando, pero de momento estoy muy tranquilo, porque veo a la gente enchufada, la gente corre, pelea y va a por el partido desde el minuto uno, y no tengo duda de que el sábado lo vamos a hacer”, finalizó.