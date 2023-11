Pablo Valcarce: “Preocupación en el vestuario, ninguna”

Pablo Valcarce habla de los problemas de cara al gol que está teniendo el Deportivo de La Coruña en este arranque de temporada. “El problema sería si no generáramos o no tuviéramos ocasiones. Pero el otro día o en los partidos de casa estamos generando bastantes ocasiones y no están entrando. Una vez que se descorche el primero, empezarán a caer más goles en los partidos o los cerraremos antes. Yo creo que preocupación dentro del verstuario, ninguna”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El cuadro herculino es décimo en la tabla y se encuentra a cinco puntos de la zona de play off y a nueve del liderato. “Si te soy sincero, no he visto la clasificación. Mi objetivo y el de todos está claro y el final de temporada es lo que marcará o dictará sentencia”, comentó el futbolista de Ponferrada.

Con respecto a su rendimiento personal en este inicio liguero, Pablo Valcarce confesó que le había afectado no poder trabajar con normalidad en la pretemporada. “Creo que achaqué también el no haber hecho una buena pretemproada. Es mi primer inicio de temporada sin realizarla como Dios manda y lo he notado. Poco a poco me voy encontrando mejor”, apuntó.

Gol encajado en Tarazona

“Yo estaba ya en el banquillo. Es cierto que quizá damos un paso atrás en esos últimos minutos. No la he visto repetido, pero quizá cerrar antes o dejar el más alejado sin marca. No lo sé”.

Regreso de Yeremay

“Para eso estamos todos los compañeros que también lo cuidamos. Le metemos caña, evidentemente, pero para eso estamos todos los comapeñros y cuerpo técnico para arroparlo, apoyarlo y que esté tranquilo que lo estamos esperando”.