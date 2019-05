Siempre pasa lo mismo al final de temporada. Equipos que llegan con mucho en juego se enfrentan ante conjuntos que ya han hecho sus deberes. Se plantea el debate sobre si es bueno o no medirse a este tipo de rivales, que no tienen la tensión de los objetivos y eso puede ser un arma de doble filo. Al Dépor le pasa esto. El domingo, en el Martínez Valero, el Elche no tendrá urgencias, pero Pablo Marí avisa: "Todo el mundo sabe que todos se juegan algo. Tiran de orgullo y creo que van a dar el máximo".

El cuadro coruñés necesita ganar y esperar el fallo del Cádiz, el Mallorca o incluso el Málaga. "¿Si se suman los seis puntos, play off? No lo se. Dependerá de muchas cosas. Lo que podemos hacer es jugar el partido del fin de semana y ganarlo".

Dos han sido las noticias de la semana, al margen de lo puramente futbolísitico. Por un lado, el cambio en la presidencia, se fue Tino Fernández y llegó Paco Zas. Habla Marí: "El presidente nos ha dado mucha tranquilidad, confianza plena, que tenemos que dar el máximo y que todo va a salir bien". La segunda, la detención y posteriormente puesta en libertad bajo fianza de Íñigo López por el supuesto amaño del Huesca-Nástic de la pasada temporada: "Han hablado todas las personas correspondientes y, desde aquí, darle el máximo apoyo a el y a su familia. Confiar en que la justicia lo va a solucionar. Desde aquí, mucho ánimo"