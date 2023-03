Pablo Martínez: “Son partidos que todo el mundo quiere jugar”

Pablo Martínez fue el futbolista votado por la afición como el mejor del Deportivo en el mes de Febrero y, tras recoger esta mañana su trofeo, destacó la motivación con la que afronta el encuentro de este domingo en Riazor contra el Real Madrid Castilla. “Son partidos que todo el mundo quiere jugar. Yo compré ayer rápido tres tiques porque viene mi familia y tenía miedo de no tener sitio. Mejor es cuando hay mucha afición porque nos apoyan y nosotros, cuando estamos delante de nuestra gente, queremos hacer más”, declaró el central en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo. El club blanquiazul ya ha informado de que, para este domingo, están agotadas las entradas para las localidades de Marathón Inferior, Preferencia Inferior, Pavillón Inferior y Área 1906. Además, la cifra de socios sigue creciendo y ya supera los 25.000.

A pesar de que llega al feudo herculino un rival directo como el filial merengue, el futbolista francés no ve decisivo el encuentro. “Una final no estoy de acuerdo contigo porque, después de este partido, quedarán once. Entonces, serán treinta y tres puntos. Quedarán muchos puntos. Si ganamos este fin de semana, no subimos, y si perdemos, tampoco nos quedaremos ya definitivamente por aquí. Quedan muchos partidos”, apuntó.

El Dépor es segundo, a tres puntos del líder, y recibe, a un Castilla tercero. En la jornada habrá, además, otro duelo directo, con el Alcorcón jugando en casa contra el Racing de Ferrol. El central galo cree que los blanquiazules deben mirar solo a lo propio. “Yo estaba en esa situación hace poco en Francia y estábamos mirando todos los resultados de los demás y después se te va la mente. Estás mirando los otros y no te miras a ti mismo. Hay que confiar en nosotros y mirarnos solo a nosotros”.

Además de su gran labor defensiva, Pablo Martínez ha estado cerca del gol en varios encuentros. “Estoy intentándolo, pero no entra este año. No pasa nada. Ya dije, que Si ganamos cada partido y no marco un gol en toda la temporada, lo firmo ahora, porque si ganamos todos, vamos a subir. Yo prefiero subir que marcar goles, pero si puedo marcar uno, lo voy a hacer”, comentó.