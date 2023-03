Pablo Martínez sale en defensa de Óscar Cano: “En el campo estamos nosotros”

Pablo Martínez cierra filas alrededor de Óscar Cano. El entrenador del Deportivo está en boca de todos después de la derrota en León y los cánticos pidiendo la dimisión del técnico. “Puedo entender que la afición esté enfadada, tiene que estar enfadada con nosotros. Hemos fallado a nivel personal y a nivel colectivo. Hemos perdido muchos duelos. No podemos perder así. No es toda la culpa del míster. No está en el campo, en el campo estamos nosotros. Puedo perder un partido pero dándolo todo, y creo que hemos fallado en ese sentido”, indica el central, un fijo en los planes del preparador andaluz.

Los blanquiazules llevan tres jornadas sin ganar y se han quedado a cinco puntos del líder, un Alcorcón que todavía tiene que pasar por Riazor. Son horas complicadas para Cano, y Pablo Martínez quiso mostrarle su apoyo: “Está animado, hemos hablado con él y confiamos en el míster. Quedan diez batallas,. Hay que dejar de hablar, de decir tonterías y ganar este finde. Es un partido muy importante para nosotros y la afición”

Necesita mejorar a domicilio

El Dépor necesita mejorar a domicilio. Lejos de A Coruña sus números no son buenos y las opciones de lograr el ascenso directo pasan por seguir bien en Riazor y mejorar fuera. “Quedan diez partidos, treinta puntos. Es muchísimo. Lo podemos hacer. Hay que cambiar cosas. Fuera de casa no jugamos como tenemos que jugar. Vamos a pelear hasta el final. Hay que dejar de hablar y concentrarse en el campo"

Sin Olabe ante el Celta B

De cara el duelo ante el filial celeste, Cano no podrá contar con el centrocampista, que vio ante la Cultural la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir un partido de sanción. Es una baja sensible para el técnico, puesto que Olabe es uno de los hombres de confianza. Villares, suplente en el Reyno de León, se perfila como su sustituto

Afición volcada

A pesar de la mala racha de resultados, la hinchada seguirá fiel al equipo. Quedan menos de 300 entradas a la venta para el encuentro ante el Celta B del domingo y todo apunta a que se colgará el cartel de 'No hay billetes', tal y como ocurrió en la anterior jornada como local ante el Real Madrid Castilla. Además, en apenas unas horas se agotaron las localidades puestas a la venta para el compromiso de la próxima semana frente a Unionistas en Salamanca. Apenas 48 horas después del fiasco de León, hubo colas en el estadio para acompañar al equipo en tierras charras.