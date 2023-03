Pablo Martínez: “No podemos jugar igual en casa y fuera”

El Deportivo se prepara para una nueva prueba fuera de casa. El equipo ha logrado cuatro de los últimos seis puntos lejos de Riazor pero la clasificación está muy apretada y no se puede dejar escapar ninguna oportunidad. Óscar Cano optó en el campo del Sanse por un fútbol más directo, mientras que en Talavera se intentaron parecer más al Dépor de local. El estado del campo puede marcar el estilo, por lo que trabajan ambas opciones. Pablo Martínez, fijo en el eje de la zaga, reconoce que toca adaptarse fuera de casa: “Cada vez que llegamos a un campo fuera, el césped es un poco raro, pero no hay excusa. Sabemos que no podemos jugar igual que en casa, es imposible, porque el campo no es el mismo, pero vamos a trabajar para intentar ganar”. Si se opta por ese fútbol más directo, Arturo tiene opciones de entrar. Quedan trece jornadas y el vestuario no se obsesiona con lograr un liderato que tienen a tan sólo un punto: “No hay presión. Está bien ser primero pero quedan trece partidos. Lo que me gustaría es ser líder el último partido, antes no vale para nada. Partido a partido y ahora toca trabajar para ganar fuera de casa y luego ya pensaremos en el siguiente”

ENFERMERÍA

De cara a ese duelo del domingo en el campo de La Balona, Jaime, Kuki y Svensson serán las bajas blanquiazules. El delantero cedido por el Espanyol es el que más avanzada lleva su recuperación, ya que pudo realizar alguna tarea con sus compañeros en el inicio de la sesión en la ciudad deportiva de Abegondo. Óscar Cano recupera a Villares, ausente frente al Badajoz al tener que cumplir un partido de sanción.