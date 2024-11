Pablo Martínez: "Mi inicio de temporada fue malo, ya lo digo yo"

Pablo Martínez recuperó la titularidad este domingo ante el Sporting de Gijón por la baja por lesión de Dani Barcia. "Fue un placer enorme. Una locura para mí porque parecía que empecé a jugar en este partido. El plan personal fue bastante bien", comentó el central francés, que ha cambiado hábitos de entrenamiento para subir su nivel. "Depende de cómo entrenas. Yo cambié mi forma de entrenar. Entreno muchísimo más duro que antes. Estaba contento con volver al terreno y demostrar que ya estaba para jugar. Antes me costaba motivarme".

Pablo Martínez reconoció que no estaba satisfecho con su nivel al comienzo de Liga y que fue duro verse suplente. "Al principio, como todos los jugadores, te quitan del equipo, vas de suplente y te vienen mil cuestiones a la cabeza. ¿Qué hice mal? Sé que era normal salirme del equipo porque no estaba muy bien. La verdad es que mi inicio de temporada fue malo. Lo digo yo. Creo que me vino bien sentarme en el banquillo. Barcia lo hizo de p... madre y menos mal que vino la lesión. Lo digo en broma".

DÍA A DÍA CON GILSANZ

"Es mucho más físico ahora con Óscar. Entrenamos muy duro. Son más cortas pero muy intensas y creo que nos va bien a todos".