Pablo Martínez: “En los entrenamientos hay mucha más intensidad que antes”

Pablo Martínez habla del plus que ha experimentado el Deportivo de La Coruña, a raíz del golpe sufrido en su último desplazamiento, con la goleada encajada frente al Real Unión de Irún (3-0). “Lo de Irún no puede volver a pasar, porque, después, incluso en el viaje de vuelta parecía que había muerto alguien y en el fin de semana y toda la semana piensas solo en eso. Hay que pensar en otra cosa. Yo creo que lo hemos hecho bien este finde contra el Logroñés. No fue el partido del año, pero cuando ganas 2-0, creas ocasiones, el rival no tiene ninguna y terminas el partido con la portería a cero es un buen partido”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El central francés considera normal que el equipo haya necesitado un tiempo para obtener su mejor rendimiento. “Es normal. Hemos cambiado casi toda la plantilla. Tenemos nuevos jugadores y eso no se hace en dos días. Hay que trabajar. Y creo que ahora mismo en los entrenamientos hay mucha más intensidad que antes. Creo que la gente está consciente de la situación en la que estamos y que no queremos estar aquí. Queremos estar más arriba, y ya lo tienen en la cabeza”, indicó.

Reto: ganar cinco partidos

“Sabemos que nos quedan cinco partidos antes de las vacaciones de Navidad. Sabemos lo que tenemos que hacer. Y queremos ganar todos los partidos. Después la realidad no sé lo que va a ser, pero vamos a intentar ganar los cinco partidos. Queremos terminar el año lo más arriba posible”.

“Lo dije el año pasado. No me importa la forma de ganar. Yo lo que quiero es terminar el partido y tener tres puntos. Es verdad que este año cuesta mucho marcar goles, pero es un trabajo de todo el equipo. Lo hemos trabajado y creo que el día en el que entren las ocasiones, va a cambiar. Es algo de cabeza y de confianza. Yo marqué el primer gol, mi partido era muy normal y, después de este gol, te da una confianza enorme y terminas el partido sumando y muy bien”.

Los goles de los Pablos

“Este año está bien llamarse Pablo. Subió el nivel él. Me daba, no rabia, porque estaba muy contento por él porque marcó goles, pero yo pensaba: 'Acaba de llegar y ya tiene tres goles. No puede ser así'. Quería marcar más que nunca. Y ahora estamos 2-2 en Liga y ya está. Yo prefiero que sean nuestros delanteros los que están pichichis y no nosotros”, bromeó.