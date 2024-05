Pablo Martínez: “Estoy enamorado del Dépor, despedida no creo”

Pablo Martínez fue uno de los protagonistas de la victoria del Deportivo frente al Castellón en el partido disputado este miércoles en Riazor de ida de la eliminatoria de campeones de la Primera RFEF. El central francés anotó el gol de la remontada, tras aprovechar un córner lanzado por Lucas Pérez. Realizó su habitual celebración de cangrejo y, cuando fue sustituido, el estadio lo despidió con cánticos de: 'Pablo, quédate'.

Ya en la zona mixta, el defensor no quiso hablar de despedidas y dejó abierta la puerta a su continuidad en el cuadro herculino. “Despedida no. Despedida de esta temporada, porque era el último partido en casa. Estaba disfrutando de los gritos de la afición porque la verdad es que es de locos. Todo el mundo canta tu nombre, te pide que te quedes y no hay nada mejor para un jugador. Entonces, despedida no creo. Veremos”, declaró.

Con respecto a las negociaciones para su renovación, Pablo Martínez explicó: “Estamos hablando con el club, avanzando como queremos los dos y veremos en esos días si se concretiza o no. Como sabéis, yo estoy enamorado del club, enamorado de la ciudad. Entonces, cuando quieres un lugar, no hay que moverse, ¿no? En este momento no puedo decir si me quedo o no me quedo, pero veremos”.

Abrazo con Imanol Idiakez

También el entrenador deportivista Imanol Idiakez, preguntado en la sala de prensa por el abrazo que le dio al futbolista francés al ser sustituido y si podía sonar a despedida del estadio de Riazor y de la afición, el técnico fue muy escueto, pero tajante: “No creo”.

Canticos para Pama también en María Pita

Durante la celebración del equipo en el Ayuntamiento de A Coruña, Lucas Pérez prometió quedarse en el Deportivo de La Coruña, pero Pablo Martínez no quiso mojarse delante de la afición. “Gente, no tengo voz. Festejé mucho ayer. Mira, solo decir una cosa. Muchísimas gracias por todo, ya está”, fueron las palabras del futbolista francés desde el balcón del Concello.