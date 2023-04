Pablo Martínez: “Estamos todos en el mismo barco”

Pablo Martínez recibió en la mañana de este martes el Trofeo al Mejor Jugador del Mes de Marzo del Deportivo de La Coruña y lo hizo por segundo mes consecutivo. El central francés tuvo que ser sustituido en el descanso del partido contra Unionistas de Salamanca por causa de unas migrañas que le dificultaban la visión. “A veces me pasa. He hecho pruebas desde pequeño para saber de qué viene eso. A veces cuando termino un partido y tengo mucho calor, sufro migraña oftálmica, pero es la primera vez que la tengo en un partido. No veía a más de diez metros. A mis compañeros cerca de mí sí, pero después veía solo colores. Empecé a ver otra vez en el minuto 75”, explicó en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Confianza en el entrenador

Con el entrenador Óscar Cano cuestionado de nuevo tras la segunda derrota consecutiva a domicilio, el zaguero quiso defender la labor del técnico granadino. “El míster yo lo veo concentrado en el objetivo como nosotros. Nos da todo lo que tenemos que hacer en el campo. Y lo voy a decir otra vez. La gente puede pasar que es una mentira, pero nosotros estamos detrás de él. Es el que manda y nosotros estamos en el campo, no está jugando el míster. Lo digo otra vez. Después de marcar este gol, pensé que ya por fin íbamos a ganar fuera de casa, pero desde que encajamos el empate, hemos bajado muchísimo el nivel. Es algo de mente, de cabeza. Cuando encajamos un gol no termina el partido. Hemos cambiado nuestro juego después de encajar este gol”, señaló.

La afición

Pablo Martínez quiso pedir a la afición blanquiazul que siga creyendo en el equipo, a pesar de las desilusiones que han sufrido en los últimos desplazamientos. “Nos duele, cuando vemos el campo ahí con toda la afición, y no poder ganar, es una sensación terrible, porque queremos darles las gracias a ello y algo más, pero no sale la cosa de momento. Estamos preparados para el partido de este fin de semana y sabemos que tenemos que ganar sí o sí. Estamos en el mismo barco todos. Hay que seguir haciendo lo que hace la afición, porque es una locura. Cuando entramos en el campo y vemos a toda la afición apoyándonos, creo que necesitamos darles más cosas, que lo merecen”, declaró.

Los resultados de los rivales directos llevó al Deportivo de La Coruña a la cuarta plaza, pero la distancia con el liderato se quedó a cuatro puntos. Esto anima al futbolista francés a pensar en positivo. “Con los resultados que han hecho los rivales este fin de semana, estamos a cuatro puntos. Si ganamos este fin de semana, es el fútbol. Cada semana pueden pasar tantas cosas. Es la magia del fútbol, que perdemos este partido, estamos cuartos. Y ganamos otro y podemos estar segundos. Y va a cambiar hasta final de temporada. Nosotros estamos muy concentrados en el objetivo”, finalizó el defensor blanquiazul.