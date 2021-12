Otro árbitro cántabro para el Deportivo-Valladolid Promesas

El colegiado cántabro Alberto Fuente Martín será el árbitro del Deportivo-Valladolid Promesas en Riazor. La Federación ha hecho públicas las designaciones para la jornada 16 de la Primera RFEF y ha hecho oídos sordos a las palabras del vestuario blanquiazul.

Tras el empate contra el Racing de Ferrol en A Malata, Borja Jiménez reconoció que los jugadores estaban un poco “mosqueados” porque el árbitro era de Cantabria cuando el Racing de Santander es uno de los principales rivales de los coruñeses por el ascenso. Esas palabras del técnico fueron ratificadas por Lapeña y Bergantiños. “Es un poco curioso. El que toma este tipo de decisiones debería darle una vuelta para que no vuelva a ocurrir, al igual que cuando juegan ellos no se les designe un gallego”, dijo el central. Bergantiños fue incluso más allá y es que en la caseta blanquiazul consideran que es, como mínimo, curioso que no les hayan pitado ningún penalti a favor. Al propio capitán le hicieron uno muy claro ante el Bilbao Athletic: “La semana pasada, me empujan y me dice que me estoy tirando. Me parece desproporcionadopero tampoco quiero que quede la imagen que es por el árbitro. Hoy (en referencia al partido de Ferrol), el equipo no estuvo bien"