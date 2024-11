Óscar Gilsanz, en su presentación con el Deportivo: “Ilusionado y responsabilizado”

Óscar Gilsanz se ha mostrado “ilusionado y responsabilizado” en su presentación como nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña hasta final de temporada. “¿Cómo me siento? Ilusionado sobre todo porque es un paso más y en el club donde llevo los últimos cinco años y donde he sido aficionado de siempre, con lo que doble ilusión y sobre todo también responsabilizado porque al final nos ponemos a trabajar desde ya, desde la semana pasada y tratando de sacar lo mejor de este equipo. Y me siento eso, ilusionado y responsabilizado”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

"Es un sueño y un orgullo"

"Es un sueño y un orgullo. Estoy muy orgulloso de ser entrendor, gallego, de Betanzos, de ser deportivista, de haber pasado por los equipos por los que pasé y de venir de donde vengo. Y sobre todo muy orgulloso de estar donde estoy, de representar un poco el camino que se puede seguir con los grandes profesionales que hay aquí en la casa, en Abegondo y que somos capaces sobre todo de despertar la confianza de la gente para llevar en este caso el primer equipo".

OBJETIVO

"El día a día, ser capaces de ver un equipo reconocible, un equipo con confianza, con una fortaleza mental muy grande, aprovecharnos sobre todo del colectivo, creo que es un valor que tiene la plantilla dentra y hay que tratar de explotarlo, de que la confianza sea máxima y en el día a día se irá viendo un poco el plan de actuación".

cuerpo técnico con lagar y méndez

Además de David Lagar, que ya era su segundo entrenador en el Fabril, en el cuerpo técnico del primer equipo, acomapañará también a Óscar Gilsanz, Antonio Méndez, como analista. Ambos son peticiones realizadas por el entrenador de Betanzos. "Llevo trabajando todo este año y toda esta temporada con Antonio. Sé la experiencia que tiene en esta situación, como entrenador asistente, como segundo entrenador y esas dos peticiones fueron personales por mi parte para el club y accedieron sin ningún problema".