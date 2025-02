Óscar Gilsanz, entrenador del Deportivo: “Más ambición de la que hay dentro del vestuario, no la va a haber fuera”

Óscar Gilsanz compareció en la previa de la visita del Deportivo de La Coruña al Eldense de este domingo a las 16:15 horas. Con el equipo en plena escalada de posiciones, el entrenador de Betanzos no quiere lanzar las campanas al vuelo ni pensar más allá del partido más inmediato. “El riesgo de poner objetivos a largo plazo es que perdemos de vista al día a día. Hay que poner el foco como cuando vamos en el coche de noche y tenemos las luces puestas. Si ponemos la visión tres kilómetros más allá y no enfocamos lo que tenemos delante, no vamos a llegar”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El equipo entrenado por José Luis Oltra marca la zona de descenso. Una victoria blanquiazul supondría dejar el pozo a trece puntos. "Es un partido difícil, un partido muy tramposo contra el Eldense, en el que necesitamos nuestra mejor versión, porque somos un equipo que si estamos al cien por cien, competimos contra cualquiera, pero si no estamos, en esta categoría sufres. El foco es estar al cien por cien contra el Eldense y vamos a seguir por ese camino porque creo que estamos trabajando en algo más grande que el hecho de ganar o empatar el siguiente partido", comentó.

Mientras el objetivo de la permanencia no esté cerrado, Gilsanz seguirá fiel a su filosofía de partido a partido. "Hay que dejar definitivamente de mirar para atrás, cuando sea definitivo lógicamente. Más ambición de la que hay dentro del vestuario, no la va a haber fuera. Eso te lo garantizo porque la exigencia en el día a día es grande y porque yo me voy a encargar de que esa exigencia se mantenga siempre. Lo que nos lleva a estar aquí con treinta y cinco puntos es ir pensando día a día y día a día en los rivales y en el crecimiento del equipo".

fecha para la visita al oviedo

El Deportivo de La Coruña ya conoce la fecha y hora del partido que lo enfrentará al Oviedo en el Tartiere y que puede suponer un desplazamiento importante de aficionados. Se disputará el domingo, 2 de marzo, a las 16:15 horas.