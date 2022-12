Óscar Cano: “Yo voy a entrar en esta sala de prensa, con seis, siete partidos seguidos sin perder”

Tras la mala imagen ofrecida contra el Badajoz el martes (1-0), Óscar Cano quiso reiterar la confianza en sus futbolistas de cara a la visita del Racing de Ferrol de este domingo a las 19:00 horas en Riazor. “En las últimas semanas, yo no creo que haya sido un pobre rendimiento. Creo que los resultados, quitando el de Badajoz, no se han ajustado a los merecimientos del equipo. Eso vuelve y nos va a regresar, si seguimos trabajando. Y... ¡Ay de mí, si no me creyese, con el equipazo que tengo, que podemos ser líderes! Me iría mañana. Si yo no pensara que este equipo no puede ser líder, me iría mañana. Evidentemente, tenemos que ser conscientes de que tenemos rivales que están rozando la perfección. Es que el Córdoba lo gana todo, el Castilla lo gana todo... Eso, yo creo que a nosotros nos va a llegar. Y cuando nos llegue, creo que los demás fallarán. No sé si seremos primeros o segundos, pero lo que tengo claro es que este equipo va a estar arriba. Y le va a discutir la primera plaza a cualquiera y, a partir de ahí, nos tenemos que jugar el ascenso de la manera que venga. Creo que somos uno de los grandes equipos. Yo voy a entrar aquí, como entrenador, en esta sala de prensa, con seis siete partidos consecutivos sin haber perdido. Ya os lo anticipo. Eso también va a llegarnos a nosotros”, aseguró.

El entrenador del Deportivo de La Coruña volvió a incidir en la mala sensación que le dejó el encuentro del Nuevo Vivero. “Si te soy sincero, mi sensación desde el minuto uno era que allí faltaba algo, faltaba emoción para jugar, faltaba alma, eso que nos ha caracterizado. Nosotros teníamos una forma de proceder, con balón eramos muy peligrosos, no jugábamos por jugar. Si nos personamos en el partido de Badajoz, y yo veo que los pases son sin intención, que es tenerla por tenerla, eso me deja muy insatisfecho y muy cabreado. Cuando me cabreo, malo y, cuando no me cabreo como el día del Castilla, la gente dice que cómo puedo decir que hemos estado bien. Yo lo que quiero es no engañar a nadie, no engañar a mi gente, y mi gente son los que van de blanquiazul. Y no los puedo engañar y les tengo que decir lo que pienso. Y lo que pienso, con independencia del resultado, es que contra el Castilla hicimos un partidazo, teniendo en cuenta el contexto, y en Badajoz, hicimos un partido muy malo. Pero son ellos mismos los que te dicen: 'no sé que nos pasó, pero no éramos nosotros'”.

Óscar Cano reconoció también que ya ha comenzado a hablar del mercado de invierno con los miembros de la secretaría técnica. “Esta semana sí que hemos hablado mucho más al respecto y estamos identificando donde está el margen de mejora de este equipo. Y lo tiene, como cualquier equipo. Hay demarcaciones que están teniendo un rendimiento bueno, pero a lo mejor ese más que pueda venir aporta otra cosa o una plusvalía. Y ahora sí que estamos ya de lleno metidos en eso. Lo que sí he constatado es una cosa que me pone muy contento. A pesar de que conmigo no hayan hablado del mercado, uno rápidamente percibe que están muy puestos. Hablan de nombres y se ve que su día a día está muy relacionado con lo que debe ser una dirección deportiva y una secretaría técnica”.