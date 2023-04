Óscar Cano: "Vamos a conseguir ser un equipo fiable fuera de casa"

Óscar Cano confía en lograr una victoria este domingo ante el Racing de Ferrol en A Malata (19:00 horas), después de encadenar dos derrotas consecutivas a domicilio. "Nosotros, con independencia de como elijamos jugar, nuestra intención siempre está en ir a por el partido. No nos planteamos en ningún momento que no podamos ir. Primero, por ser el Dépor. En segundo lugar, porque tenemos una plantilla de gran nivel. Y en tercero, porque tenemos que ganar. Vamos a tener en cuenta a quien tenemos enfrente, pero eso no puede condicionar nuestra forma de jugar y de intervenir", declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El entrenador andaluz está convencido de que los suyos lograrán cambiar su imagen fuera de casa. "Hemos ganado cinco partidos, no son unos grandes números, pero tampoco ridículos. Son malos en función del equipo que somos. No voy yo a descubrir que son números insuficientes. Y convencerlos es que tengamos en consideración que también fuera de casa hemos dispuesto de minutos, situaciones y

argumentos que no nos ha ido mal. Ahora tenemos que tratar de juntarlos todos y poder hacer noventa minutos a ese nivel. Eso es lo que único que puedo garantizar que nos vamos a desvivir por tratar de hacerlo y como tengo un gran equipo, estoy seguro de que lo vamos a conseguir, vamos a conseguir ser un equipo fiable fuera de casa".

El responsable del banquillo deportivista aseguró que el partido "es importante, pero no definitivo". "No solo competimos nosotros, sino todos. Pero en mi cabeza está que el equipo está preparado para ganar en todos los lugares. Nuestra ambición está intacta para quedar primeros. Hay muchos enfrentamientos directos".





Dos mil deportivistas en las gradas



Habrá desplazamiento masivo de la afición deportivista, con aproximadamente dos mil blanquiazules en las gradas de A Malata. "Es un plus de responsabilidad, y de protección también porque van los nuestros y hace que el ambiente sea extraordinario, como no puede ser de otra manera cuando se enfrentan dos equipos de la zona de arriba y dos aficiones que son sabedoras de que va quedando menos y de que obviamente el partido no va a ser definitivo, pero sí que va a ser importante, por lo tanto, se están dando todos los ingredientes para que sea un gran partido".

Después de que ante el Fuenlabrada en Riazor, el Deportivo de La Coruña lograse su primera remontada completa con Óscar Cano en el banquillo, el entrenador andaluz señaló: "El otro día, veníamos de perder en Salamanca, el equipo encaja un gol de estos que ocurren una vez cada doscientos partidos, y fuimos capaces de cogerle el pulso al partido y tener la madurez suficiente en la segunda parte para tener esa sensación de que íbamos a ganar. Me quedo con eso porque es lo último que ha ocurrido, con independencia del escenario donde haya ocurrido".

Max Svensson



Sobre la posibilidad de dar entrada a Svensson en el once inicial, Óscar Cano declaró: "Con Max tienes un dique. El agua trata de llevarla el equipo contrario a tu portería y nosotros tenemos que ir poniendo una serie de diques en defensa y Max es una persona que incomoda mucho al equipo rival y, por sus características, nos da espacio. Por contra, cuando tenemos la pelota, perdemos tener un elemento menos cerca. Tenemos que tener también alternativas, porque el partido nos puede ir diciendo otras cosas y que haya que reaccionar. Estamos valorando muchas cosas, porque el partido puede ponerse de mil maneras y hay que tener de antemano soluciones que hagan que podamos corregir situaciones".