Óscar Cano, técnico del Sabadell: “Al Dépor igual le sobran dos o tres jornadas para ser campeón”

Óscar Cano, entrenador del Sabadell, se reencontrará con su ex equipo, el Deportivo de La Coruña, este sábado en el estadio de Riazor (18:00 horas). “Para mí es ir a un lugar que todo el mundo sabemos que es especial porque me reitero una y mil veces que es un club que nunca debería estar en esta categoría, por su dimensión, por su gente, por su nivel, por su historia. Y como podremos comprobar, ya veréis, como todas mis palabras tienen su fundamento en lo que vamos a ver mañana. Un estadio con 30.000 personas, evidentemente estamos ante un club muy especial, con una dimensión muy especial. A mí a nivel personal, con independencia de que el equipo al final no ascendiera y evidentemente gran parte de la responsabilidad recae en los hombros del entrenador, para mí también fue especial porque dentro incluso del cuerpo técnico actual tengo a varios amigos, con los jguadores también tuve una relación especial y yo soy una parte insignificante de ese historial. Tuve la gran fortuna de entrenar a uno de los mejores clubes de España y por tanto me quedo con eso”, declaró en la previa del encuentro de mañana.

Con respecto al nivel actual del líder del Grupo 1 de la Primera RFEF, el técnico andaluz cree que su ex equipo será campeón. “Es gente a la que es muy difícil ganar. Como sabemos que es muy difícil, como sabemos que es casi imposible, pues vamos a intentarlo de la mejor manera. Como no se pierde nada. Es un partido, que no es que todo el mundo dé por perdido, porque los entrenadores ni jugadores damos nunca nada por perdido, pero ahí están los números. Son incontestables. Yo soy de los que piensa que al ritmo al que va el Dépor, igual le sobran dos o tres jornadas para ser campeón. Es una obviedad”.

Recibimiento en Riazor

“Yo prefiero hablar de fútbol. Creo que la gente es libre de expresarse como quiera expresarse. Yo lo que hice fue entregarme en cuerpo y alma como hago en todos los lugares, con independencia de los resultados que se van a obteniendo”.

Ambiente del estadio

“Lo que sí digo es que es un ambiente único. Es un partido único que a todo el mundo ilusiona. Ya lo veréis. Me imagino que el campo va a estar casi lleno. Entre 25 y 30.000 personas seguro. Eso ya lo hace especial. Es un entorno especial, un estadio especial. Es gente que desde el minuto uno hace notar su presencia para bien. Genera un clima muy favorable para el equipo de casa. Y, si encima, el equipo de casa tiene el nivel que tiene, incrementa la dificultad. Pero hay que jugar tranquilos, sueltos. Hay que jugar con eso. Con la realidad. Yo también lo he vivido. A pesar de que nosotros no llegamos nunca a alcanzar esa primera plaza por nuestros partidos fuera de casa, en casa no sé cuántos partidos jugamos, pero no perdimos ninguno”.