Óscar Cano: “Sigo pensando que es una gran plantilla, que le busquemos tres pies al gato me fastidia”

Óscar Cano compareció en la previa del encuentro contra el Rayo Majadahonda en Riazor y quiso matizar sus palabras tras la derrota en Alcorcón, en las que hacía referencia a las “carencias” que tenía el Deportivo a domicilio. “Si utilicé la palabra carencia, me equivoqué. Creo que la plantilla si no sufriese ninguna modificación, es una gran plantilla y sigo pensando lo mismo. Que le busquemos tres pies al gato, me fastidia. A partir de ahí, como todos los equipos, los chicos pasan por mejores y peores momentos y yo trato de elegir siempre a los que me dan mayor confianza en ese momento de poder competir. Los momentos van cambiando. Sigo pensando que la plantilla es muy completa. Pero no es algo que piense Óscar Cano, el del Barça, el del Madrid, del Majadahonda, de cualquier club del mundo, piensa que todo tiene un margen de mejora. Decir que la plantilla es buena, no es decir que no es mejorable. Creo que buscamos polémica donde no la hay. A mí me parece que es un plantillón”, aseguró en la sala de prensa del estadio de Riazor.

El técnico blanquiazul ha podido incluir en la convocatoria a Antoñito y también a Svensson, tras una recuperación en tiempo récord. “Respecto a Max, cada cual tiene una genética. Hay unos plazos en las lesiones, unos jugadores cicatrizan antes y no está para jugar de inicio, pero sí para echarnos una mano durante el partido porque tiene una genética que no es habitual en un deportista de esta categoría”.

Preguntado por la inminente llegada de Lebedenko para el lateral zurdo y otras posibilidades del mercado, Cano no quiso entrar a hacer valoraciones. “Pregúntenle a la dirección deportiva. Es que soy el entrenador y me estoy erigiendo en cuestiones que no me competen. Me imagino que cuando acabe el mercado, los responsables saldrán a contar cómo es el proceso”.

Con respecto al Rayo Majadahonda que visita Riazor mañana a las 19:00 horas, el responsable del banquillo herculino declaró: "El Rayo Majadahonda tiene jugadores de muy buien pie, trata de jugar desde atrás. Un equipo que se anima a jugar, un equipo que tiene una forma de defender mucho más activa de la que tenía y que nos va a hacer tener que estar muy atentos porque aquí, en Riazor y en todos lados, el que tiene que ser protagonista es el Deportivo", finalizó.