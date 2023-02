Óscar Cano: “Ser líder no tendría trascendencia vital”

Tres equipos en dos puntos. Así está la tabla del Grupo I de la Primera Federación. Real Madrid Castilla líder, con el Alcorcón a un punto y el Deportivo, a dos. Por ello, esta jornada cualquiera de los tres puede terminar en lo más alta. Para el equipo coruñés sería la primera vez. Pese a ello, Ósca Cano intenta quitar un poco de presión a sus jugadores ante esta posibilidad: “Entiendo que habrá un vaivén importante en las posiciones. Estamos tan próximos que un empate o una derrota o dos victorias seguidas condicionará verte primero, segundo, tercer o cuarto. Lo importante es que ese trayecto que llevamos nos ha permitido poder estar ahí ya. Ser líder no tendrá una trascendencia vital aunque sí a nivel anímico porque sería culminar una remontada”.

El Dépor recibe mañana a las cinco en Riazor al Badajoz con las bajas por lesión de Jaima, Svensson y Kiku Zalazar, además de Villares por sanción. El preparado andaluz advierte sobre el rival, que está en la parte baja: “Le está costando ganar pero a los rivales no sólo ganarles, también hacerles ocasiones. Recibe pocas”. Cano, que estuvo la pasada campaña en el banquillo del Nuevo Vivero, se refirió a una de las grandes amenazas de los extremeños, Adilson: “Lo he entrenado y es de otra categoría. El año pasado, cuando iba empezar la temporada, se lesionó en el muslo y estuvo casi todo el año sin jugar. Muy rápido, muy variado en el regate, buen uno contra uno. De él parte mucho del peligro. Cuando recuperan la pelota van hacia adelante de verdad. Hay que tener cuidado en no perder balones donde no procede. Son peligrosos en las transiciones”.

Cano también habló de los candidatos al ascenso directo. No cree que sea cosa de los tres de arriba: “No me olvidaría del Córdoba o Ferrol. No daría a nadie por muerto. Viene gente por detrás con fuerza como el filial del Celta”