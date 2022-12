Óscar Cano: “Si a Rubén Díez le diesen el físico medio de un jugador, hoy estaría en Qatar”

Óscar Cano espera terminar el año 2022 con una victoria ante el Ceuta el domingo y seguir reduciendo la distancia de siete puntos que separa al Deportivo de la primera plaza. “Nos medimos a un equipo que merecería tener más puntos. Sus últimos resultados nos dicen que ha habido un despertar. Están en su mejor momento. Tienen buenos jugadores. Hacen muchas cosas bien y me centro en eso”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Enfocado en el último encuentro del año, en el que no podrá contar con Isi Gómez, el técnico granadino prefiere no entrar a valorar el mercado de invierno y la posible llegada de Lucas Pérez. “Ahora mismo, de verdad que Lucas o cualquier otro jugador no está dentro de mi radar porque tenemos un compromiso muy importante que se llama Ceuta. No manejo información relacionada con las negociaciones. No puedo ser ni optimista ni pesimista. A mí me consume todo el tiempo entrenar al equipo, y tratar de sacar a los once mejores para ganar. Tratar de acertar en los cambios, en los planteamientos, pero eso no sé si está más cerca, más lejos”.

El responsable del banquillo blanquiazul opinó sobre el rendimiento de uno de los fijos en el once como Rubén Díez: “El fútbol cada uno se manifiesta con aquello que lo define. Y Rubén lo define su capacidad intelectual. Le falta el físico. Si no, no podríamos disfrutar de él. Si a Rubén Díez le dan el físico medio de un jugador de fútbol, está en Qatar hoy en día o habría que fusilar a Luis Enrique por no habérselo llevado. Es un jugador que tiene una categoría futbolística muy por encima de lo que es la media”.

En la lista de convocados para el encuentro, no entra por decisión técnica Retuerta, con lo que el equipo viajará sin lateral zurdo suplente. Cano aseguró que, por el momento, ningún futbolista de los que menos protagonismo ha tenido, ha mostrado su predisposición a abandonar el Deportivo. “Nuestro equipo, por más veces que desconvoque a un jugador o que no participe, eso no llega al miércoles, jueves, viernes o sábado. Ellos no pueden decir mucho más que asumir que en este momento no les toca jugar. Y seguir trabajando para que los que están jugando, se vean apretados y exigidos. A partir de ahí, hay un mercado, pero en los mercados también suele levantar alguien la mano y decir: 'Oye, yo otros seis meses no me quiero pasar así en un equipo'. Pero de momento eso no ha pasado. Nadie”.