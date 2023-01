Óscar Cano: “Un porcentaje alto de la ocupación de mi mente es que fuera tenemos que ser otro equipo”

En la previa de la visita del Deportivo de La Coruña al San Fernando de este domingo a las 16:00 horas, Óscar Cano habló de la importancia de ofrecer una imagen mejorada en los encuentros a domicilio. “Nosotros no hacemos planteamientos muy distintos entre jugar de local y de visitante pero tenemos que entender que, cuando aquí viene un equipo, lo primero que hace es sacar fotos a Riazor, y luego ve a 20.000 personas, y se forma una atmósfera que le hace muy cuesta arriba los partidos al equipo contrario. Cuando llegas fuera, no es tu sitio, no es tu lugar y has hecho un viaje largo. Y hay una serie de factores que explican lo que ha ocurrido siempre en el fútbol y es que fuera no se obtienen los mismos resultados que como local. Un porcentaje alto de la ocupación que tiene mi mente es que fuera de casa tenemos que ser otro equipo. Más allá de que hemos conseguido unos resultados aceptables, quiero más. Porque tenemos una plantilla y un cuerpo técnico a los que nos tienen que exigir todavía más y tenemos que ser un equipo fuera de casa mucho más agresivo de lo que hemos sido hasta el momento”, aseguró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El entrenador andaluz valoró positivamente las incorporaciones de Saverio y Lebedenko y le motiva tener más dificultades a la hora de elegir a los once titulares. “Yo quiero estas gestiones y estos retos. Cualquier entrenador de la categoría te dirá que al que más envidian, no por mí ni por lo que soy, sino por la plantilla, es al entrenador del Dépor. A todo el mundo le gustaría estar aquí sentado. En el día a día nos va a costar, y darle palo y zanahoria, pero lo que sí me abre es unas alternativas gigantescas. Y es gente muy humilde la que tenemos ahí abajo. Ya se ve que pitan un penalti y Lucas le da la pelota a Quiles sin ningún problema. Ves a Lucas, que está bromeando siempre con la gente más joven. Creo que hay una plantilla a nivel humano espectacular, hay un ambientazo”.

Con respecto a uno de los futbolistas pretendidos por el Dépor, como es el central Pepe Sánchez, Cano no quiso entrar en demasiados detalles: “Pepe Sánchez es un chico que conozco más por lo que me han contado que por lo que es. No lo he visto mucho jugar. Es un chico competitivo, difícil de desbordar. Ahora mismo no sé si está participando mucho o poco en el Granada, o no sé qué va a ser de él. No te puedo decir más”.

NOMBRES PROPIOS

Óscar Cano enumeró los problemas físicos que ha arrastrado Rubén Díez en las últimas semanas. “Rubén es un jugador importante y ahí están los minutos que ha disputado. Su problema es que ha tenido el tema del virus que nos pisoteó a todos en Ceuta. Después vienen las vacaciones y, cuando viene, hace dos buenas semanas de entrenamientos y juega contra Unionistsa, pero el primer día de semana post Unionistas vuelve a caer de un virus. Y ahora ha tenido también un problema muscular. Si sumamos todo lo que le ha pasado a Rubén, hablamos de que lleva cinco o seis se,manas como debe trabajar. A partir de ahí, surgen otros compañeros y otras posibilidades. Y creo que el equipo tiene armas suficientes para que su ausencia no se note”.

El responsable del banquillo blanquiazul valoró también lo que aporta un futbolista como Roberto Olabe. “Es un jugadorazo. Día a día nos aporta muchísimo. Es un activador de todos los demás. Estoy muy contento como entrenador de poder contar con un jugador así”.

Por último, Cano se deshizo en elogios al Juvenil de Manuel Pablo por su remontada contra el Atlético de Madrid. “Qué maravilla. A mí hay una cosa que me encantó. No rendirse nunca. Más allá de que podremos nombrar a jugadores que me gustaron y ahí vamos a coincidir todos, pero me quedo con eso. Se empezó bien, hubo un momento, antes del descanso, con un chaparrón del Atlético de Madrid, y qué manera de reponerse. Esa sensación de empezar la segunda parte y ver a los chicos enchufados y es que nosotros sentíamos que íbamos a remontar, se veía. Hay unos chicos que todos conocemos y no voy a dar nombres. Pero sí que hay cuatro o cinco chicos que si los dejamos crecer, tienen un gran futuro por delante”.