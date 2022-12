Óscar Cano: “No podemos preparar una semana pensando en que hay tres partidos”

Óscar Cano prevé pocas variaciones en el equipo titular del Deportivo de La Coruña de cara a la visita al Badajoz de mañana a las ocho. “Si te soy sincero, todavía no tengo claro quién va a jugar porque no tengo claro quién va a estar al cien por cien. Yo creo que van a repetir muchos de los que jugaron el último día. Nosotros no podemos preparar una semana pensando en que hay tres partidos, si no pensando en que tenemos un partido mañana. A partir de mañana, vamos a ver otra vez el parte de guerra”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Con respecto a los pocos minutos que está teniendo un futbolista muy conocido por Óscar Cano, como Gorka Santamaría, el entrenador blanquiazul declaró: “Lo de Gorka no es una cuestión de no creer en Gorka ni en ninguno. La gente que no juega no es porque su entrenador no crea en ellos. Pero esperábamos un partido de mucha intensidad con el Córdoba, de mucha exigencia desde el punto de vista físico. Ellos tienen centrales sobre los que gira gran parte del juego de ataque de su equipo. Necesitábamos a alguien que vaya al espacio. Y por eso está jugando más Max. No por otra cuestión. Llegarán otros contextos y otras posibilidades en las que Gorka tenga más sentido. Yo los miro a todos con el mismo cariño y el mismo respeto y lo único que hago es elegir a aquellos que considero que son los ideales para obtener el mejor rendimiento en cada partido”.

En la lista de convocados para el encuentro contra el Badajoz, el responsable del banquillo granadino no incluyó a Retuerta, con lo que viaja únicamente con Raúl García Carnero como lateral zurdo. Preguntado por la opción de Víctor Narro en esa demarcación, Cano rechazó esa posibilidad. “Creo que el equipo tiene que estar muy estable para hacer cosas raras. Los equipos tienen que estar muy redondos, muy redondos, para hacer inventos. A no ser que el invento tenga que ver con una situación extraordinaria dentro del partido, o que haya sucedido alguna desgracia y, ante algo inesperado, pueda ser que pueda jugar Víctor de lateral. Si no, yo no veo a Víctor de lateral. Porque no tiene esas condiciones mínimas que se requieren en ese puesto. A mí, sinceramente, hacer inventos, me gusta lo justo, porque creo que el entrenador no podemos jugar precisamente a ser entrenador. Tenemos que emplear la coherencia, la lógica”.