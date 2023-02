Óscar Cano: “La plantilla tiene ahora más alternativas”

Óscar Cano valoró los cambios sufridos por la plantilla del Deportivo de La Coruña en esta ventana de mercado invernal. “Cada uno de los jugadores que hemos ido tocando, salvo alguna excepción, han venido, es para estar satisfecho del trabajo que ha hecho la dirección deportiva. Yo he vivido el proceso y sé a ciencia cierta lo que cuesta, el tiempo que se invierte. Creo que la plantilla ha dado un paso hacia delante, pero esto no es diferente a otros clubes. Todo el mundo va al mercado porque siempre se puede mejorar. La competición nos ha ido diciendo más o menos qué nos podría hacer falta para tener una plantilla mucho más redonda. Y considero que se ha hecho un trabajo excepcional. Tiene más alternativas, pero las alternativas que tú tratas de tener te las va dictando la competición. El otro día, por ejemplo, nos encontramos un contexto, con el campo que no estaba bien. Es algo que se permite en esta categoría. No nos esperamos eso y a lo mejor yo, si lo sé, digo: 'hay que jugar un poco más directo'. Es una cosa que te va diciendo la competición y que tú no esperabas. En este caso sí que es verdad que la plantilla yo la veo preparada para competir en cualquier escenario”, declaró en la sala de prensa del estadio de Riazor.

El responsable del banquillo blanquiazul también repasó varios nombres propios:

Isi Gómez

“Está disponible porque ya ha entrenado esta semana prácticamente la totalidad del tiempo con el equipo. El único cuidado que había que tener con Isi era que no cayera. Pero está perfecto en todo lo que tiene que ver con el cuerpo a cuerpo y es uno más que, evidentemente, si queremos utilizarlo, podemos utilizarlo”.

Víctor Narro y su salida

“Víctor hizo un muy buen año el año pasado. Por eso viene al Dépor. Jugando por el perfil derecho. Lo que ha jugado ha jugado por izquierda. Lo ha hecho de carrilero, de extremo y ha tenido un buen rendimiento. Hay chicos que quieren jugar más y, en su caso, es un activo del club y también nos interese que juegue más. Y hay que ser honestos con él. Entre todos, se decide que lo mejor es que vaya y disfrute de muchos partidos para que pueda volver habiendo jugado todo lo que él precisa”.

Pepe Sánchez y el gol encajado en San Fernando

“Cuando nosotros asignamos una serie de marcajes en función de quiénes son los atacantes y su peligrosidad. Pero es que después de ver la jugada, lo que allí sucede y así te lo explican los chicos, es que empiezan a entrar actores nuevos, nuevos intervinientes dentro del área, que no habían estado durante ningún momento del partido, incluso el portero. Cuando tú tienes asignada una marca y van entrando nuevos actores al área y ocupan posiciones mucho más peligrosas, hay una modificación y tú mismo sientes el peligro. De hecho, hay mucho también de acierto en el remate de José Carlos. Pero si miramos la acción, hay dos o tres más jugadores libres dentro del área”.

Svensson

“Es un chaval que tiene ya por defecto alma de deportista de élite porque en su casa ha tenido que convivir con un padre que le ha explicado de qué van las cosas y la dificultad que tiene ese proceso hasta llegar a ser profesional. Tiene unas facultades tremendas desde el punto de vista físico y que tiene que ir puliendo determinadas cosas por las edad que tiene. Es un espectáculo. Es un chico que a través de su trabajo ha merecido jugar todos los minutos que ha merecido. Evidentemente, la presencia de Lucas lo condiciona todo. Y es un chico que va a tener su cuota de protagonismo, como la ha ido teniendo. No sé si más o si menos. Pero estamos muy contentos con él porque no hace falta mimarlo. Es un chico que ya tiene como base el hecho de que las cosas cuestan y eso es muy importante”.

Trilli

“Yo desconozco si ha podido salir o no. Son preguntas que yo no tengo la respuesta. Es un chico que ahora mismo lleva unos días en los que está bastante mejor. Ha tenido sus altibajos, como ya venimos explicando. A mí aquí me han contratado para ganar cada domingo. Yo no pienso qué va a pasar nunca en un paquete de partidos. No me lo permito y yo no sé si voy a estar aquí el día del Majadahonda, o el del Talavera. Como no lo sé, centro todo mi esfuerzo en ganarle mañana al Mérida. Veo que es un jugador con unas posibilidades enormes y que en determinadas semanas no ha estado al mejor nivel. Si ha recibido ofertas o no, preguntadle a su representante”.

Raúl y su lesión

“No lo sabemos, porque la verdad es que la lesión de Raúl es una lesión que requiere de su tiempo. Esperamos, por lo que me indica la gente que está a su alrededor y con sus cuidados, que quizá dentro de unos días podrá hacer parte con el grupo”.