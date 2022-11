Óscar Cano mira a la enfermería

Una vez eliminados de la Copa del Rey, el Deportivo se centra en la liga y en el partido que tiene el domingo, día en el que recibe a la Cultural y Deportiva Leonesa en Riazor. El encuentro en Guijuelo, además del adiós al torneo del KO, supuso dos lesiones más. Diego Villares tiene una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda y Víctor Narro, un esguince de tobillo.

La baja del centrocampista se une a las de Mackay, Granero y Pablo Martínez. Cano estará pendiente de la evolución de los tocados. El técnico reveló que Olabe viajó a Guijuelo pero que está con problemas físicos. Además, Svensson se quedó fuera de la lista por unas molestias en la rodilla, aunque el propio entrenador confía en que quede en un susto. Además, Isi Gómez está en la última parte de su recuperación y ya terminó la pasada semana realizando algunos ejercicios con sus compañeros.

El Deportivo necesita seguir escalando posiciones en la clasificación. La llegada de Cano como sustituto de Borja Jiménez supuso un cambio en la dinámica de resultados, logrando tres victorias en cuatro jornadas, una racha que no le ha llegado para entrar en la zona de play off. “El domingo hay tres puntos en juego y de obtenerlos, al haber enfrentamientos directos, volveríamos a formar parte del paquete de privilegiados que están en play off. A partir de ahí, seguir creciendo”