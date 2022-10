Óscar Cano: “Si la Liga acabase hoy, habríamos hecho un desastre de temporada”

Óscar Cano aspira a lograr su segunda victoria en el banquillo del Deportivo de La Coruña mañana contra el San Sebastián de los Reyes, a partir de las 19:00 horas. En su comparecencia previa al encuentro, el técnico granadino habló de la situación clasificatoria del equipo blanquiazul, que actualmente está fuera de la zona de play off. “Si hoy acabase la liga, habríamos hecho un desastre de temporada. Nuestra clasificación es una ruina. Dicho lo cual, a mí ahora mismo es algo que no me quita el sueño por encima de lo que tengo delante de mi ojo. Como mañana ganando, no me puedo poner primero, tendré que empezar poco a poco. Tendré que empezar por ganar”, señaló en la sala de prensa del estadio de Riazor.

El entrenador deportivista volvió a hacer referencia también al partido disputado en el Alfredo Di Stefano ante el Real Madrid Castilla (1-0). Tras las efusivas palabras de su rueda de prensa posterior al duelo, Cano quiso matizar que él, como responsable del banquillo, nunca termina satisfecho cuando su equipo pierde. “Sois tan inteligentes o mucho más que yo para saber lo que suponen las frases de los que estamos aquí. Pretender que nos creamos que los entrenadores no estamos jodidos después de perder, es como pretender que no haya valor en la guerra. Eso se supone. Nosotros todos queremos lo mismo y a todos nos jode bastante el hecho de perder. Pero hay formas y formas de perder y, yo como entrenador, que para eso hemos cursado y para eso tengo una experiencia de 25 años. Y tenemos que ir mucho más allá del resultado. Si cada vez que ganamos vamos a decir que lo hemos hecho todo muy bien y que somos todos guapísimos, no existirá ese elemento crítico. La autocrítica también es eso, extraer lo positivo dentro de lo jodido que es perder”.

El técnico andaluz recordó que la sensación de los futbolistas también había coincidido con la suya. “Yo en lo que más creo es en las sensaciones que hemos tenido 'in situ'. Yo no le voy a decir nunca a ningún jugador qué es lo que tiene que decir. Él es mayor, siente y se expresa. Yo, como soy el entrenador y veo que se han hecho muchas cosas buenas, que después se han corroborado en el vídeo, tengo que transmitirlo. Diciendo antes de todo que el resultado nos condiciona a todos. Nadie ha pasado una buena semana. Pero yo tengo también que ser respetuoso con nuestra gente y el respeto parte de decir también qué cosas buenas ha hecho el equipo. Yo no estoy diciendo que nosotros teníamos que haber goleado al Real Madrid Castilla. He dicho que el equipo ha hecho muchas cosas bien”.

Asimismo, Óscar Cano aseguró que no le había sorprendido el revuelo generado entre la afición por sus palabras. “No me ha sorprendido. Y en todo caso supone una respuesta de la gente, que la gente está viva, que la gente quiere a su equipo. Y sobre todo que tenemos que hacer que eso que ha sucedido durante esta semana por perder un partido, sabemos que lo vamos a tener a favor el día que ganemos los partidos”.