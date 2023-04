Óscar Cano: “Hay que afrontar este tipo de partidos como lo que son, trascendentales”

Óscar Cano confía en lograr una victoria en la visita del Deportivo de La Coruña al Córdoba de este domingo a partir de las 20:00 horas. “Estamos a una altura de campeonato en la que todos estamos buscando nuestros objetivos y lo que tenemos frente a nosotros es un partido fuera, en un gran escenario, y ante un equipo que partía con el mismo objetivo que nosotros. Si queremos conseguir los objetivos, hay que afrontar este tipo de partidos como lo que son, trascendentales”, declaró, en la sala de prensa del estadio de Riazor, donde el equipo realizó las sesiones de entrenamiento del jueves y el viernes.

El técnico granadino no podrá contar con Lucas Pérez, que cumplirá sanción. “Es una baja muy siginitiva. Es el mejor jugador de la categoría. Pero tenemos que pensar en los que tenemos, en aquellos con los que podemos contar. La forma que tengo pensanda ya la veréis el domingo. Pero tanto la que tengo pensada, como las alternativas, son buenas, bajo mi punto de vista. Porque son buenos jugadores y la plantilla también asume que nos estamos jugando muchísimo. Se ha ganado también mucho previo a la llegada de Lucas. Es verdad que él nos ha dado un plus definitivo, pero en este partido no está, confianza plena en los que salgan por él y el domingo veremos como lo afrontamos”, apuntó.

Con respecto a los malos números del Deportivo de La Coruña a domicilio, el responsable del banquillo no desiste en la idea de que la imagen mejorará. “La insistencia. De lo que se nos puede acusar es de no tener un rendimiento acorde al de casa, pero nosotros no hemos sido para nada inmovilistas. Lo hemos intentado todo. Y tenemos la esperanza, a través de intentarlo, de encontrar ese momento, ese partido en el que de verdad gire el viento. Y qué mejor momento que este”.

Cano quiere dar confianza y tranquilidad a su vestuario. "Nosotros tenemos también que hacer ver que no podemos entrar en una dinámica que haga que ese estrés nos penalice. No puede acabar afectándonos porque, si no, también introducimos nuestra mente en algo que no es real, que es pensar que cada partido es una final. Y la final ya veremos cuando es. Saber que ahora ningún golpe es definitivo ni a favor ni en contra. Aquí tenemos que dar estabilidad, exigencia para que todo vaya a buen puerto".

Cambio de horario

El técnico del club herculino ve favorable el cambio de horario del partido, que ha pasado de las 18:00 a las 20:00 horas, por las altas temperaturas. “Es normal que se retrase, porque me imagino que será más agradable para jugar al fútbol, aunque también supongo que no vamos a bajar de los 30 grados. Y eso condiciona que el partido, que no se puede hacer de ida y vuelta porque sería insoportable desde un punto de vista físico”.

La baja de Pepe Sánchez

Además de la ausencia de Lucas Pérez, el entrenador blanquiazul sigue teniendo la baja por lesión del central Pepe Sánchez. "Pepe, si hubiese que arriesgar, arriesgaríamos, pero no es preciso, porque se corre riesgo haciendo participar a Pepe. Va con los plazos tal y como se prevén y, si Dios quiere, lo tendremos ya entrenando a tope la semana que viene".