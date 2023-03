Óscar Cano habla de su situación personal y del equipo antes del Deportivo-Celta B

Lucas Pérez

"Tiene muchas ganas de jugar, soy optimista. Está pendiente de su evolución. La fiebre le está impidiendo tener una semana normal"

Situación personal. Cánticos en León

"No es plato de buen gusto ni para mi ni para cualquier entrenador, pero van aparejadas al cargo de entrenador. En León, estábamos haciendo las cosas bien, merecimos adelantarnos y encajamos el gol. Cuando la gente4 siente que está cerca de ganar y conseguir tres puntos importantes, recibes el golpe y el equipo no reacciona, ha sido noqueado. Si se manifiestan así en otros lugares, imagina aquí con la grandeza de este club. Lo que nunca ha cambiado es el número y la calidad de la afición2

"No es una coraza, es entender las características de tu profesión. En el momento en que lo entiendes, lo comprendes y lo respetes. Es lo que hay. Y como es lo que hay educas a tu gente más cercana. Tiene que entenderlo porque también reporta beneficios porque si las cosas van bien te dicen cosas magníficas. Luego esas misma personas pueden decir otra cosa. Trato desde hace muchos años. Mi hijo ahora tiene redes sociales. Le digo que el que me insulta no conoce a tu padre. No salgo a la calle. Dedico 16 horas al equipo"

"Nunca he reclamado ningún tipo de protagonismo, y no lo digo por lo que pasó el domingo. A nosotros, a pesar de que nos han dado un protagonismo, nos han dado un lugar que no nos corresponde. Cuando se anuncian partidos de las grandes ligas, no juega el City contra el Liverpool, es un Guardiola Klopp. Se ha sobredimensionado la figura del entrenador. Jamás reclamé protagonismo, ni en las buenas ni en las regulares ni en las malas. Me centro en que los jugadores tengan pasión y el grupo tenga cohesión y eso se ha dado esta semana. El entrenador es lo menos importante y lo dije desde el principio. Trato de relativizar las cosas"

"La profesión de entrenador no compensa. Mi hijo tiene un año a su padre a 600 km, otro año a 500... cada vez que voy a mi casa creo que veo personas distintas. Yo no he visto crecer a mi hijo. Desde ese punto de vista no merece la pena pero es un veneno que tenemos dentro. Yo empecé con niños y no era profesional. Me costaba dinero. Es vocacional. No merece la pena pero a la vez a nosotros nos merece la pena cuando estamos compitiendo. Los que sentimos esto como algo vocacional disfrutamos y nos apasiona"

Palabras de Antonio Couceiro en COPE CORUÑA

"Nada nuevo. Agradezco mucho al presi las palabras y al resto del Consejo que me han hablado. Los resultados, como en todos lados, cuestionarán más o menos a los entrenadores. Son situaciones que he vivido 300 veces a lo largo de mi trayectoria y no sirve de nada focalizar los aspectos en algo que no depende de mi. Trataré de estar el máximo tiempo posible y eso va de ganar el máximo número de partidos posibles"

Declaraciones de Quiles

"No he hablado con él, tampoco hablo con otro compañero cuando lo cambio. Las declaraciones: hay un titular y una realidad . Tenemos muchos años. El habla de respeto a las decisiones del entrenador y es bueno que no entienda el cambio si se sentía bien. El está en un buen momento pero no en el mejor de la temporada. No le doy mayor trascendencia que el querer estar todo el partido en el campo. No me sentí mal por ellas porque sabemos como es Quiles, es un buen chico y era un contexto en el que quería seguir. Hay más respeto del que dice el titular"

Unión del vestuario

"La unidad del vestuario es evidente. No veo desunión ni estas cosas. El que testa el estado de la plantilla,a soy yo. Que haya a algín jugador que no le gusta que defienda más arriba o más abajo, puede ser. Va con que si juegas o no. Si lo pones eres el mejor entrenador del mundo. Es humano. Si hay dos que juegan poco, se hacen íntimos. Si uno empieza a jugar dejan de comer juntos. Creo que esta plantilla, si se mantuviese unida diez años, no tendría problemas. No he visto ninguna falta de respeto. Al contrario: entender que su entrenador lo puede pasar mal, con llamarme la atención de que estamos todos a una... no hace falta, el movimiento se demuestra andando. El grupo está a prueba de bombas"

Baja de Olabe por sanción

"Álex te da rigor. Es una enciclopedia. Y Villares nos da opción de corregir en grandes espacios, energía para presionar más adelante...uno de los dos será el sustituto de Olabe"

Partido contra el Cellta B

"Es muy importante. A medida que te vas encontrando con la orilla se van haciendo más importantes. Hay puntos y partidos todavía para alcanzar la primera plaza"

"Tiene un buen uso del balón, de los equipos que mejor lo usan. Trata de defender muy arriba. Será un partido entretenido porque somos dos equipos con una pretensión similar"