Óscar Cano: “A Gorka le falta que se me ocurra jugar con dos delanteros”

Óscar Cano destacó el nivel competitivo que presencia a diario en los entrenamiento del Deportivo de La Coruña. “Es espectacular el ambiente que hay en el día a día, hay una exigencia brutal que parte de lo que ellos hacen en cada acción el entrenamiento. Entrenar a este equipo es una absoluta maravilla”, comentó en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El técnico granadino repasó algunos nombres propios de la plantilla y, con respecto, a la poca presencia de Gorka Santamaría, señaló: “Le falta que a mí se me ocurra jugar con dos delanteros o que se me ocurra decirle a Max que hoy no juegas. No le falta nada más. Está entrenando como un titán. Y creo que va a tener también su oportunidad. No obedece a que está mal. Hay un montón de jugadores que merecen ser titulares. Llevamos una semana de entrenamiento, donde es una locura el entrenamiento que han hecho todos los que pueden jugar por detrás del delantero. Todos es todos. Ahora yo os digo: 'echadme una mano y decidme a quién pongo'. Es muy difícil ser entrenador, pero lo bonito de esto es que se me haga tan difícil buscar un once”.

Cano analizó también la evolución de Yeremay: "Yo, cuando vine, me encontré a un niño, pero poco a poco y, a pasos agigantados, lo veo mucho más maduro en sus conductas, mucho más maduro en sus decisiones. En las primeras semanas desde que llegué, quería hacer siempre la jugada genial en cualquier lugar del campo, estaba como ansiosos por demostrarme lo bueno que era, y sin embargo, ahora toma muy buenas decisiones en función de lo que está aconteciendo, él siempre toma una buena decisión. Vamos a ir poco a poco con él. De verdad, no queméis al chico. Tenemos en ciernes a un jugador que va a dar muchas alegrías, si somos capaces de gestionar perfectamente lo que es su progresión”.

El responsable del banquillo blanquiazul incidió en la gran imagen que dio su equipo en el empate contra la Cultural Leonesa del pasado fin de semana (2-2). “El Deportivo es el equipo que mayor expectativa de gol tiene, creo que de los cuarenta o entre los dos, tres primeros, y dejamos a los rivales con una expectativas de gol bajísimas. Esa es una realidad que dicen los datos”, finalizó.