Óscar Cano: “Este equipo tiene muchos goles escondidos, muchísimos”

Óscar Cano aspira a lograr este domingo ante el Real Madrid Castilla su segunda victoria consecutiva como responsable del banquillo del Deportivo de La Coruña. “Nosotros tenemos que considerarnos como el que más a nivel de favoritos. Por lo tanto, tres puntos que hay en juego y tenemos que ir a por ellos, ya sea en Valdebebas o en otro sitio. Sería sumar dos victorias consecutivas ante dos rivales que están en la parte alta de la clasificación y sería un chute de energía para todos. Sería aproximarnos a esa zona en la que queremos estar y, por supuesto, que a nivel de confianza tiene un alto impacto, pero también es cierto que quedan 90 puntos y que una buena racha puede venir en cualquier momento”, declaró.

El técnico granadino planea dar estabilidad a la mayor parte de futbolistas que formaron el once inicial contra el Linares. “Ahora mismo sí que es cierto que tratamos de dar estabilidad a las cosas que se han hecho bien y obviamente tenemos que hablar de los jugadores que lo han hecho posible. Esas cosas que se han hecho bien, trataremos de darle continuidad y eso quiere decir que habrá continuidad en la gran mayoría del once del otro día y, como siempre, también sobrevuelan en la cabeza de cualquier entrenador ese par de dudas. Pero vamos a tratar de ser estables en aquellos que lo han hecho bien”, comentó.

Cano dedicó gran parte de la sesión matinal al trabajo de finalización, pero se mostró convencido de que su equipo tendrá mucho acierto de cara a puerta. “No soy muy dado a los datos y este tipo de cosas porque sintiendo que puedan aportar algo, sí que es verdad que el contrapeso es que siento que todo lo que se aleja de aquello que es el ser humano y que realmente lo identifica que son las emociones, los datos te dicen muy poco. Pero tengo un cuerpo técnico que sí los mira y el otro día Elías me decía que habíamos tenido una expectativa de gol de 4 y no sé si habrá habido otro equipo que haya tenido esa cifra. Estoy contento con lo que el equipo generó. Y, dicho sea de paso, hay mucha precisión en este equipo. Ya lo dije cuando llegué y lo he confirmado. Este equipo tiene muchos goles escondidos, muchísimos”, aseguró.

El entrenador del Deportivo espera estar mañana en A Malata para presenciar el duelo entre el Racing de Ferrol y el Córdoba a las cinco. “Iré personalmente, si Dios quiere y las condiciones lo permiten, para ver el partido, entre dos equipos, que, cuando uno se pone a verlos, tiene la sensación de que van a ganar. El Córdoba me parece una de las mejores plantillas de toda Primera RFEF y Ferrol también ha hecho una gran plantilla. No podemos olvidar que son plantillas hechas con dinero. Creo que son dos grandes equipos, que se han posicionado muy bien, con inyección económica, con grandes jugadores por tanto y que van a ser opción a ascender”.