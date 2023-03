Óscar Cano: “Si está cuestionado Ancelotti al perder dos partidos, imaginaos Óscar Cano, que es un don nadie"

Óscar Cano compareció en la previa de la visita del Real Madrid Castilla de este domingo a Riazor. El técnico blanquiazul tiene la baja por sanción de su máximo goleador, Alberto Quiles, pero espera que los suyos no la acusen demasiado. “Sobre Quiles es el máximo goleador de esta competición desde que se creó, y por tanto, es una baja sensible, pero la plantilla está tan bien constituida, que creo que tenemos soluciones de gran nivel para que no se note en exceso su ausencia. Es una obviedad que en algo nos limita, pero tenemos jugadores de sobra y con calidad más que demostrada”, declaró en la sala de prensa de Abegondo.

El Deportivo es segundo en la tabla, a tres puntos del líder Alcorcón. El responsable del banquillo recibe en ocasiones críticas por algunas de sus decisiones y declaraciones, algo a lo que le resta relevancia. “Como lo entiendo y sobre todo lo respeto, jamás me he enfrentado a ningún aficionado de ninguno de los clubes donde he estado porque sé lo que representamos. Somos el saco de boxeo y eso es una realidad. Si esta cuestionado Guardiola, si está cuestionado Ancelotti cuando pierden dos partidos, pues imaginaos Óscar Cano que es un don nadie”.

Óscar Cano destacó el nivel del filial del Real Madrid, actualmente tercero en la clasificación, con dos puntos menos que los deportivistas. “El mejor club de todos los tiempos, tiene un filial que año tras año tiene jugadores de élite porque ellos van, seleccionen, eligen. Lo que ellos tocan, ahí acaba y nadie se puede resistir a la llamada del club blanco, pero yo creo que en la actualidad el mejor equipo es el Dépor, y no porque sea el mío, sino porque es el mejor”.

Con respecto a si el de este domingo es un encuentro con valor doble, el entrenador del Dépor contestó: "Como estamos todos en un pañuelo y a lo mejor un gol puede definir una competición. Es decir, preveemos que va a estar tan ajustado, que precisamente no hay un partido que no sea importante, pero no hay un partido que sea trascendente. Tú imagínate que nosotros logramos ganar y le sacamos puntos, pero después, dos jornadas después, pueden estar por encima. Va a estar todo tan ajustado que eso me hace pensar que todo es muy importante, pero que nada es trascendente, porque quedan muchas jornadas".