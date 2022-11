Óscar Cano: “Entrenar con estos chicos te va mostrando que es una plantilla con unas posibilidades infinitas”

Óscar Cano reveló que mantuvo este jueves una reunión con los miembros de la dirección deportiva del Deportivo de La Coruña en la que, una vez más, destacó las cualidades de la plantilla que entrena. “Ayer tuvimos una pequeña reunión con la dirección deportiva, que siempre está cerca y tiene una relación muy sana y muy apropiada y les dije una cosa en la que creo firmemente. A mí lo que más me preocupa es el conocimiento del mercado desde siempre. Yo no soy un entrenador que vaya a ver a los demás como entrenan porque no puedo extraer demasiadas cosas de nadie. Pero les dije una cosa que siento así y es que, aún conociéndolo perfectamente, conociendo a los jugadores perfectamente, me ha sorprendido todavía para mejor el grupo. Entrenar el día a día con estos chicos te va mostrando que es una plantilla con unas posibilidades infinitas, pero también la categoría cada vez es más exigente y cada vez es mejor. Esto se está profesionalizando y elitizando de una manera bestial”, aseguró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El conjunto blanquiazul está a cinco puntos de Racing de Ferrol y Córdoba, que son los dos primeros clasificados en este grupo de la Primera RFEF. El responsable del banquillo herculino considera que los suyos están a tiempo de luchar por todo en la competición. “El día que yo no sienta que el Dépor está a tiempo de conseguir todo aquello para lo que está proyectado, tendremos una rueda de prensa en la que me despediré porque a mi me enseñaron de pequeño a ser honrado. Vamos a intentar que sea por la vía rápida y eso pasa por ganar muchos partidos y, si no puede ser, será por la vía lenta. Pero yo tengo una confianza plena de que este equipo va a estar en al Segunda División A la próxima temporada”, declaró.

Preguntado por las opciones de Trilli de cara al equipo titular, Cano dejó entrever que seguirá confiando en Antoñito. “A Trilli lo veo como todos. Cuando la salud te respeta, todos pueden jugar un partido completo. Es cierto que yo llevo aquí tres partidos y, cuando llegué, estaba lesionado. Hay otro compañero que jugó que nos ha dado mucha estabilidad defensiva. Y sí que ha permitido cosas que a lo mejor al ojo de alguien que no esté acostumbrado a analizar el fútbol pasa desapercibido, pero para los entrenadores no, y es que la presencia de Antoñito ha mejorado mucho a Quiles también. Él permite que Quiles pueda recibir en los espacios donde es altamente peligroso. Ahora mismo consideramos todos que Trilli es un chico con unas posibilidades enormes. Pero que también tiene que ir manejando todo este tipo de situaciones. Esto no es, vamos ahora a quitar a Antoñito por capricho. Lo que sí tenemos claro es que tenemos dos laterales de alto nivel y uno de ellos ha jugado muchos partidos en Primera División. Esto no puede pasarnos desapercibido. Tenemos uno que si pone todo de su parte, es potencial de primer nivel, pero también tenemos otro que es de primer nivel”, comentó.