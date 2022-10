Óscar Cano: “En cuanto se cambie el chip, este equipo va a volar”

Óscar Cano es optimista con el rendimiento futuro del Deportivo de La Coruñay lo dejó claro en la rueda de prensa previa al partido del domingo a las 19:00 horas contra el Linares. “Tenemos un staff, perdonadme la expresión, de putísima madre. No cabe más calidad humana y más calidad profesional en el staff y tenemos una plantilla que realmente es la envidia en esta categoría, por lo tanto no me preocupa nada. Lo único que tenemos que hacer es ocuparnos en hacer las cosas lo mejor posible para que todo el mundo esté contento con el rendimiento de su Dépor. Yo lo que sí tengo muy claro y, vosotros lo vais a ver como yo lo voy a ver, que en el momento en que se cambie el chip y este equipo enlace un par de victorias consecutivas, este equipo va a volar”, declaró.

El entrenador granadino aseguró que está viviendo días de muchas emociones. “Tengo las mejores sensaciones que pueda tener un entrenador. Dentro de este maremágnum de emociones y situaciones que conlleva el hecho de estar recién aterrizado, uno está en primer lugar ilusionado, valorando qué tiene entre manos, el entorno, el contexto, echando de menos a la familia. Me está costando dormir, porque está uno tan activado y tan pendiente a tantas cosas, pero como contrapartida, estoy en paz y muy muy motivado porque me gusta mucho todo lo que veo”, aseguró.

En cuanto a nombres propios, Cano se mostró muy tranquilo con el hecho de que, por el momento, Alberto Quiles no se haya estranado de cara a puerta.“Lo de Quiles en pretemporada ha sido una absoluta locura, un disparate. Y estamos hablando de hace tres meses. Estoy convencidísimo de que van a encontrar de nuevo ese camino porque a lo mejor no están tan alejados de él, como ellos mismos creen”, apuntó.

Trilli está prácticamente descartado para el choque del domingo. “Mañana valoraremos. Tiene unas molestias en el psoas y es un chico que tiene una propensión importante a lesionarse y consideramos que si tiene molestias en el psoas, lo primero es la salud del jugador y por eso lo hemos parado hoy un poquito”.