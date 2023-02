Óscar Cano: “De conformistas, nosotros tenemos cero”

Óscar Cano se mostró exigente con los resultados que le pide al Deportivo de La Coruña lejos de Riazor. “Nosotros de conformistas tenemos cero. Yo no me puedo conformar por una razón principal que es que, si yo no cumplo con los objetivos, yo me quedo como un parado más. Tengo una familia a la que tengo que seguir, pues eso. No la alimento yo, porque, gracias a Dios, su madre también trabaja, pero sí que es verdad que tengo que llevar unos recursos”, declaró.

El entrenador blanquiazul quiso dejar claro que a los suyos no les basta con sumar solo empates a domicilio. “Es muy difícil esta competición y lo dicen todos los que estamos compitiendo en ella. Satisfecho no, porque no se gana, pero sí que es cierto que a mí me gusta poner en valor cosas que se han hecho bien. Pero no vi exigido al equipo atrás, como en otras ocasiones sí lo he visto. El otro día sí me sentí que el equipo fue mucho más estable en situaciones defensivas. Vamos a ver si eso nos permite dar el siguiente paso, que tiene que ser ganar. No podemos conformarnos con sacar de punto a punto fuera de casa”.

Con respecto al estado de los terrenos de juego de los rivales y la falta de riego, el técnico andaluz explicó: “Hasta donde yo sé, creo que no hay una normativa que te obligue a regar el campo o a tenerlo en unas condiciones concretas. Y para nada es una excusa. Simplemente saber que cuando a uno le preguntan por qué el Dépor no se ven la mismas cosas que en Riazor, una de las cosas principales por las que no se ve es porque es más difícil jugar en una superficie que no está como Riazor. Y para nada sirve como excusa. Tenemos que adaptarnos. Pero no se pueden ver las mismas cosas. Cada equipo juega sus armas. Ellos, en este caso, incluso hay un comentario de un responsable del Sanse y dicen: no vamos a regar. Y no pasa nada. Bien que hacen. Yo en mi caso igual haría lo mismo. De todos modos, ayer me comentaron que Pedro, el entrenador del Talavera, decía que ellos sí riegan porque les beneficia”.

El Talavera lleva seis encuentros como local sin encajar ni un solo gol. “Estamos hablando de un equipo que en casa no solo no pierde sino que no encaja ningún gol desde el 6 de noviembre. Más de tres meses sin encajar en casa. Un equipo que juega muy bien al fútbol, capaz de dominar a cualquier rival, con jugadores muy complementarios y que han encontrado una línea competitiva que les ha permite merecer poder salir de los puestos de abajo, algo que hace unos meses parecía impensable. Creo que en las últimas ocho, diez jornadas, no creo que haya muchos equipos que tengan muchos más puntos que el Talavera obtenidos”.

Ante el San Sebastián de los Reyes, el Deportivo optó por jugar con fútbol directo, pero Óscar Cano quiso aclarar que esa no va a ser la norma en el fútbol de los suyos. “No hay un cambio de estilo. Yo quiero que el Dépor juegue como viene jugando, porque es lo que mejor hace. Simplemente que de forma puntual o como preparación de un partido o dentro del mismo partido, pueden aparecer estas alternativas. Rubén Díez, si no lo implicas en la salida, yo recuerdo también un Rubén muy bueno jugando de manera muy directa el Castellón. En primer lugar no quiero que pensemos que va a haber un cambio de estilo, sino que son estilos alternativos y en segundo lugar, tanto Arturo como Rubén son jugadores del Dépor y pueden ser alineados”.

El técnico habló de los pocos minutos dedicados a la cantera: “Yo estoy diciendo que a mí cuando me contrata un equipo, en este caso el Dépor, a mí me da mucha información de lo que hay en el club y hay un proyecto que tiene que ver con la cantera y no es que yo no forme parte de él, sino que se me dice, aquí hay que ganar todos los domingos. Se me dice, vente a ganar con el Dépor, no vente a entrenar, vente a ganar. Eso lo que hace es que yo piense mucho más en el día a día de lo que puede pensar otra persona. Yo lo que he dicho es que, en muchas ocasiones, no pueden coincidir las dos cosas. A lo mejor sí que llega un chico y lo pones y derriba la puerta. Pero lo lógico es que los chavales requieran de un tiempo de adaptación a las categorías. Eso tiene un periodo, para el jugador que no sea top mundial. A mí me dicen ponte ahí y tienes ganar todos los partidos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo veo todos los partidos que puedo del Juvenil, veo todo lo que puedo el filial, me subo a los chicos del filial. Tengo esperanzas”.