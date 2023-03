Óscar Cano: “La diferencia entre casa y fuera es excesiva”

El Deportivo juega mañana ante Unionistas en Salamanca y Óscar Cano ha comparecido ante los medios de comunicación. Quedan nueve jornadas y el equipo coruñés está a tres puntos del líder, el Alcorcón. Los blanquiazules necesitas mejorar fuera de casa para tener más opciones de conseguir el ascenso directo. De los encuentros que quedan, cinco son a domicilio y cuatro en Riazor. Repasamos las palabras del preparador andaluz

Necesidad de mejorar fuera de casa

“Es un partido en el que tenemos la obligación y responsabilidad de ganar. Cada vez quedan menos jornadas. A medida que avanza la competición la trascendencia de los partidos se dispara. Somos un equipo casi imbatible en casa y hay que añadirle sacarle algún punto más fuera de casa. La brecha entre casa y fuera es excesiva. Tiene que haber una diferencia, pero si somos capaces de que esta distancia se acortar podremos asaltar la primera plaza”

Calendario del Deportivo y de los rivales

“Nosotros tenemos enfrentamientos directos y parece más peligroso que otros que juegan contra equipos que se juegan el desce4nso. Para mi son igual de peligrosos porque no hay tantas diferencias. Esa distancia que hay en otras competiciones aquí no se da. Como en Segunda. Un equipo que coquetea con el descenso le puede ganar a uno de los de arriba. Eso no pasa en las grandes ligas”

Villares y Olabe

“Villares es un jugador que tiene como bandera la versatilidad. Hay gente que lo asemeja, salvando las distancias, a Valverde, que puede jugar por fuera o por dentro. Puede ser bueno en cualquier lugar. A mi me quedaba una duda y me la ha disipado, la de estar entre centrales. Cuando llegué no me atrevía y el otro día jugó muy bien. Hay que ver cómo construye el rival los ataques. Tenemos un comodín que es un ocho en cualquier lugar del campo. Olabe es más posicional y que nos da mucho equilibrio. Tiene una característica y que nadie lo dice. Sabe jugar al fútbol. Es ganador de duelo pero sabe jugar al fútbol”

¿Trilli como opción para sustituir al sancionado Antoñito?

“Entrenó el miércoles con relativa normalidad pero hay que ver cómo está y veremos qué ocurre. Trilli es opción”

El momento de forma de Rubén Díez

“Es verdad que no está en su mejor momento, y yo lo conozco bien. Rubén es un chico que cuando está bien marca el ritmo al que se juega. Tiene esa virtud. Nio está en su mejor momento pero es que ha pasado dos o tres procesos que le ha afectado a su salud y hemos tenido tres partidos muy exigentes. Dos filiales que te hacen correr mucho y la Cultural, un equipo muy físico. Si tiene que pasar por el banquillo, pasará, como han hecho sus compañeros”

La afición apoyará al equipo en el estadio Reina Sofía

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Nuevo desplazamiento masivo. Más de mil personas estarán animando al Dépor. Habrá un gran ambiente y se colgará el cartel de 'No hay billetes': “Estar en un pequeño Riazor es un impacto positivo y le llega al jugador. Saber que se va a desplazar la gente es un aliciente. Siempre nos sentimos acompañados y, con independencia de que se expresen de una u otra forma, esa sensación de estar acompañados siempre la tenemos. Todos vamos a un mismo objetivo y tenemos la compañía de nuestra gente.