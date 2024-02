Osasuna Promesas-Deportivo: sin Pablo Martínez pero con Davo

El Deportivo juega hoy en Tajonar ante Osasuna Promesas buscando la sexta victoria seguida. El equipo coruñés está en el mejor momento de la temporada, protagonizando una gran remontada que provoca que haya pasado de apenas pisar la zona de play off en la primera vuelta a colocarse a dos puntos del ascenso directo, a dos del líder, el Nástic de Tarragona. Los blanquiazules vienen de golear al Tarazona por 4-1 en Riazor

SIN PAMA PERO CON DAVO

El central es baja por un esguince de rodilla. Pablo Martínez es un fijo en el once de Idiakez, que deberá cambiar el equipo titular de las últimas dos jornadas. Dani Barcia es el sustituto natural del zaguero francés. El técnico recupera a Davo tras dos partidos de sanción. El atacante fue expulsado contra el Fuenlabrada y ha estado ausente frente a la SD Logroñés y el Tarazona. Davo era titular indiscutible, pero Barbero ha ocupado su lugar como acompañante de Lucas y lleva dos goles en dos encuentros.

POSIBLE ONCE

Lo que funciona no se toca. El Dépor lleva cinco triunfos consecutivos y no habrá grandes cambios. A pesar de que Mella ha estado con la selección española sub 19 y tan sólo ha realizado dos entrenamientos con el grupo, el canterano apunta a seguir como titular en la banda derecha. Su desborde y velocidad están siendo claves en la remontada. Así las cosas, el once de Idiakez será el siguiente: Parreño; Ximo Navarro, Pablo Vázquez, Barcia, Balenziaga; José Ángel, Villares; Mella, Yeremay, Lucas y Barbero.

Precisamente Yeremay fue el gran protagonista de la semana en Deportes COPE Coruña

?? Entrevista con Yeremay



?? "Siempre quise estar en el Deportivo, ojalá pueda estar muchos años"



?? Lucas: "Mejor persona que jugador. A los canteranos nos ayuda mucho"

?? Mella, Albert Gil, sus inicios...



?? Escucha la charla con @yeremayHC10 ??https://t.co/6Zs9RwQX0y — Deportes COPE Coruña (@DCCoruna) February 22, 2024





DÓNDE SEGUIR EL PARTIDO

El encuentro, como siempre, podrá seguirse en TIEMPO DE JUEGO CORUÑA. Desde las 17:45, podrás seguir el partido entre la SD Logroñés y el Deportivo en el 99.9 FM y desde donde quieras pinchando en este link: https://www.cope.es/directos/cope-mas-a-coruna