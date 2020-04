“En mi opinión, la temporada está terminada”

El fútbol no es sólo Primera y Segunda División. Aunque el foco está centrado en las categorías profesionales por la gran cantidad de dinero que hay en juego, son muchas las divisiones que no saben qué pasará con su competición, si volverá o no, cuándo y qué decisión habrá en caso de anularse. En ese sentido, Jaime Sánchez, entrenador del Juvenil B del Deportivo, cree que no se disputarán más partidos en sus ligas: “Nos gustaría que la competición volviese, pero siendo realista, en categorías inferiores, creo que será complicado, por no decir imposible”. El preparador blanquiazul entiende que hay cosas mucho más importantes: “Lo que está claro es que hay que priorizar la salud. Para mi, la temporada está terminada en todos los sentidos. La salud está por encima de todo y hasta que no haya una solución para algo tan importante creo que hay que priorizar”.

En estos días de confinamiento se están recordando partidos míticos de algunos equipos, entre ellos el Dépor. Jaime, por ejemplo, vivió el encuentro que le dio la Liga al conjunto que entrenaba Javier Irureta. El que era uno de los medios centros de aquella plantilla tiene claro que su mejor recuerdo de aquella etapa trasciende al césped: “El recuerdo más especial es el cariño de la afición. Me marcó. Alguien que viene de fuera y se siente querido hace que uno se sienta como en casa. Es lo más significativo. Queda el cariño de la gente”. El coronavirus ha provocado el fallecimientos de mucha gente, entre ellos el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz. Jaime, también exfutbolista del conjunto blanco, le recuerda con cariño: “Te vienen a la mente muchos recuerdos, principalmente por la relación que tengo con sus hijos, que es muy estrecha. Te vienen muchos recuerdos de esa Copa de Europa. Era como un padre para nosotros, una persona buena”.

Por último, igual que expresó ayer Salva Ruiz, está convencido de que habrá entendimiento entre el club y la plantilla para la rebaja de salarios: “Me consta que los jugadores van a llegar a un acuerdo con la directiva y que todo se va a solucionar de la mejor manera posible, como creo que se merece esta entidad”.