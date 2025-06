La opinión de Petón sobre Antonio Hidalgo: "El Deportivo acaba de hacer uno de los mejores fichajes de la temporada"

José Antonio Martín Otín 'Petón' fue el protagonista en Deportes Cope Coruña y analizó la labor de Antonio Hidalgo en el Huesca. "Es un entrenador formidable. El Dépor acaba de hacer uno de los mejores fichajes de la temporada, incluyendo futbolistas, técnicos y todo lo que se pueda fichar. El primero, en el capítulo personal, se trata de un tipo fenomenal. Yo valoro mucho que la gente sea normal, que no tengan rasgos de estrellita, se enfada cuando se tienen que enfadar y está bien el resto del tiempo. Muy buena relación con la plantilla, muy buena relación con los jugadores".

ve al equipo en zona de play off

Petón ve al Deportivo preparado para aspirar al ascenso, con la llegada del entrenador catalán. "El Huesca ha hecho seis o siete remontadas este año. Empezar perdiendo y dar la vuelta. Eso solo se puede hacer jugando con mucha gente en campo contrario. Que no nos equivoquemos. En la última década, el Huesca ha estado dos veces en Primera y el Real Oviedo, el Racing de Santander, el Deportivo, el Sporting de Gijón, algunos grandes no. Quiere decir que viene de un equipo en el que, por comparación de ciudad, el Dépor tiene infinitamente más fuerza, pero en cuanto a la exigencia de la afición, después de haber estado dos veces en Primera, en Huesca el público es super exigente porque ha visto al equipo en Primera y pide mucho. A Antonio Hidalgo no le va a dar miedo eso. Y acertará con el modo de jugar con el que el Deportivo tenga que estar arriba. Si yo tengo que hacer una apuesta ahora mismo por uno de los equipos grandes que va a estar entre los seis primeros, ya te digo que en todas mis quinielas va a estar el Dépor. Habéis hecho un fichajazo".