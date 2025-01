La opinión de Paco Liaño: "Traer por traer yo pienso que es absurdo"

"Traer por traer yo pienso que es absurdo. Si realmente el mercado, porque vas tarde, porque no has sabido leerlo porque no tienes contactos que ter permitan traer un jugador diferencial en la posición que se necesita, pues yo prefiero que no traigas a nadie. Pero tampoco vamos a poder exigir más de lo que el equipo da".

"Creo que el mercado principal del equipo es el de verano y ahí Fernando Soriano ha suspedido absolutamente. Ahora, podemos decir que había ido a recuperación. Y me da la sensación de que va a seguir suspendiendo".