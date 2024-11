La opinión de Liaño: “Ante el Almería no perdimos por los que faltaban sino por los que no tenemos”

Paco Liaño ofreció su valoración sobre la derrota sufrida por el Deportivo ante el Almería por 2-1, en la sección del Vestuario de Deportes Cope Coruña: “Para empezar, yo diría que no hemos perdido por los que faltaban sino por los que no tenemos. Ese sería mi titular de este partido. Yo creo que ante el Almería, habiendo estando, Yeremay, Mella y Lucas... el equipo hubiera tenido un partido muy similar, porque creo que vuelve a perder por los mismos errores que se vienen repitiendo a lo largo de la temporada. Falta de contundencia defensiva y sobre todo porque no puedes ir a la guerra con tirachinas. Y ahora mismo el centro del campo que tenemos, por las circunstancias que sean, es un tirachinas, porque ni Villares ni Soriano tienen la capacidad para jugar siendo ellos los guardianes de esa parcela tan importante del centro del campo. Es un poco el resumen de lo que ayer me dejó mal cuerpo cuando estaba viendo el partido”.

El exguardameta blanquiazul apuntó hacia errores en la confección de la plantilla. “Falta de calidad defensiva no solo de los defensas sino también la gente que juega por delante de los defensas. Yo cada día apunto más arriba en los problemas que tiene el Deportivo, y me refiero más al que confecciona la plantilla que al que la maneja. Y a partir de ahí, creo que ya llevamos una serie suficiente de jornadas para ver las carencias. Y que es una confirmación de que la confección de la plantilla está muy desequilibrada. Ayer salen a las posiciones de ataque jugadores que han participado poco o muy poco y, por así dedcirlo, no hacen mal papel. Pero, claro, el problema lo tienes que ante un equipo con el potencial del Almería, que tiene que ver con la capacidad goleadora, superar líneas, tú no tienes un equipo que le pueda hacer frente. Nos ha pasado frente a todos los rivales.

Para mí el mal que tiene el equipo está localizado y tiene que ver con que ahora mismo echo más en falta una serie de perfiles de jugadores en el equipo, que el hecho de que tuvieras la malísima suerte de que te quedases sin tus jugadores más definitivos. Pero son definitivos en ataque, no en defensa y al final pierdes por errores defensivos. En esta categoría sí algo tiene que prevalecer es la firmeza defensiva.

El problema principal que tiene ahora mismo el Deportivo se sitúa en los dos mediocentros. Y con esto no estoy criticando ni a Villares por sí solo ni a Soriano. Ni Villares ni Soriano son mediocentros posicionales que tiene que sostener al equipo".